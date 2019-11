La tenerezza: stasera in TV su Rai3 il film di Gianni Amelio

Stasera in TV su Rai3 in prima serata va in onda La tenerezza, il film di Gianni Amelio con Elio Germano e Micaela Ramazzotti, vincitore del Nastro d'argento nel 2017.

La tenerezza arriva stasera su Rai3 alle 21.15. Dopo il passaggio trionfale ai Nastri d'Argento nel 2017 e ai David di Donatello nel 2018, il film di Gianni Amelio, ambientato a Napoli e ispirato al libro di Lorenzo Marone "La Tentazione di essere felici", torna sul piccolo schermo.

La tenerezza incrocia, tra il sorriso e la violenza, le storie di un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. I bambini osservano tutto ma non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.

"Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere ma una casa a cui tornare. Tornare... non andare!"



Un film intriso di dolore ma anche un inno alla vita. #LaTenerezza con #ElioGermano, #MicaelaRamazzotti, e #RenatoCarpentieri.

Questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/QElF6M1a6j — Rai3 (@RaiTre) November 15, 2019

Il cast del film è composto da Elio Germano, Renato Carpentieri, Micaela Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno e Greta Scacchi. Diretto da Gianni Amelio, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Nastro d'Argento come miglior film e per la migliore regista. Renato Carpentieri ottenne il David di Donatello nel 2018, il Nastro d'argento e il Globo d'oro come migliore attore protagonista nei panni di Lorenzo, l'anziano avvocato in pensione. La tenerezza è stato tra i 14 film di nazionalità italiana a concorrere per l'Oscar per il miglior film straniero (la scelta della commissione istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy Award è ricaduta alla fine su A Ciambra di Jonas Ash Carpignano).