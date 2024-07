La Talpa, Ilary Blasi ha rifiutato di condurre il programma? Ecco che cosa è successo

Ilary Blasi si è fatta amare dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua conduzione di Battiti live, e al momento ha anche in progetto di continuare a lavorare alla seconda parte di Unica, produzione Netflix in cui quest'ultima racconta la sua versione dei fatti in merito al divorzio da Francesco Totti. Tuttavia, la conduttrice al momento non ha alcun ruolo nei nuovi palinsesti televisivi.

Ilary Blasi ha rifiutato La Talpa: l'indiscrezione

Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, infatti, la nota conduttrice si sarebbe lasciata volutamente soffiare il posto per la conduzione de La Talpa (che tornerà **su Canale 5) da Diletta Leotta, in quanto la stessa Blasi avrebbe rifiutato di condurre lo show.

Ecco cosa ha riportato Giuseppe Candela dal sito sopracitato: "Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l'offerta. Si tiene stretta il successo di "Battiti Live", reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di Unica".

Battiti Live 2024: Ilary Blasi litiga con gli autori dietro le quinte ma il pubblico ascolta tutto

Sembra quindi, nonostante non sia stata data ancora una conferma ufficiale in merito a questa indiscrezione, che il tutto sia stato voluto dalla stessa ex moglie del noto calciatore e che al momento la Blasi preferisca tenersi impegnata con un altro tipo di produzioni.