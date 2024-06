Battiti Live 2024: Ilary Blasi litiga con gli autori dietro le quinte ma il pubblico ascolta tutto

La neo conduttrice della rassegna estiva organizzata dal gruppo Norba ha avuto un battibecco con gli autori della kermesse canora, ma i microfoni erano aperti ed è andato tutto in diretta.

Ieri sera Ilary Blasi e Alvin hanno debuttato a Radionorba Cornetto Battiti Live, la kermesse estiva itinerante che si svolge per le strade della Puglia. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata protagonista di un battibecco con gli autori; nonostante la discussione sia avvenuta dietro le quinte, gli spettatori da casa hanno ascoltato tutto perché i microfoni erano stati lasciati inavvertitamente aperti.

Ilary Blasi e il battibecco con gli autori: cosa è successo dietro le quinte

Quest'anno la manifestazione canora ha subito numerosi cambiamenti: Alan Palmieri, rimasto come direttore artistico, ed Elisabetta Gregoraci, hanno lasciato spazio al duo proveniente dall'Isola dei Famosi. Mediaset trasmetterà il programma su Canale 5, mentre in passato è sempre andato in onda su Italia 1. Rebecca Staffelli, opinionista social dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha preso il posto di Mariasole Pollio.

Le serate, come sempre, vengono trasmesse in diretta streaming sul sito dell'emittente pugliese, attirando un vasto pubblico di spettatori. L'esordio è stato subito con il botto per i due conduttori, che negli anni hanno sviluppato una grande complicità. "Abbiamo le stelle, c'è il mare. Ovviamente vi starete chiedendo dov'è la fregatura? Purtroppo c'è ed ha un nome, si chiama Alvin", ha detto Ilary - pronta a tornare nel sequel del docufilm Unica - introducendo il suo compagno d'avventura.

Ilary Blasi in una scena di Unica

Il momento topico della manifestazione, dal punto di vista della conduzione, è stato il battibecco tra la Blasi e gli autori, che gli spettatori hanno potuto ascoltare grazie ai microfoni lasciati inavvertitamente aperti. "Ma che devo dire? No. Dai, ma ditemi che devo dire però", ha chiesto Ilary agli autori che l'hanno invitata a raggiungere Alvin sul palco. "Devi entrare ora, Ilary. Devi lanciare la roba. Sì, esatto", ha spiegato uno degli autori. "Eh, ma io mica so cosa lancio", è stata la replica della conduttrice, mentre Alvin aspettava sul palco e invitava il pubblico a chiamarla.