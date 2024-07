La Talpa: Diletta Leotta ‘scippa’ la conduzione a Ilary Blasi? La decisione di Mediaset

Nella prossima stagione televisiva ci sarà l'atteso ritorno de La Talpa, il reality show condotto da Paola Perego che manca dal piccolo schermo dal lontano 2008. Secondo le prime indiscrezioni alla guida della trasmissione doveva esserci Ilary Blasi, ma recenti rumors suggeriscono un cambiamento di rotta da parte di Mediaset, che ora sembra voler affidare la conduzione a Diletta Leotta.

Il ritorno de La Talpa: Un nuovo volto per il reality show

Poche settimane fa, TVBlog ha riportato che i casting per il programma basato sul format belga "De Mol" sono già iniziati. Tra i primi a essere provinati c'è il ballerino Andreas Müller, mentre sembra improbabile la partecipazione della compagna Veronica Peparini. La coreografa, che a marzo ha dato alla luce due gemelli, difficilmente li lascerebbe a casa per prendere parte al programma.

Nel frattempo, diverse fonti avevano ipotizzato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione di un reality, dopo aver passato il testimone a Vladimir Luxuria per l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Il cambio della guardia voluta dalla dirigenza Mediaset avrebbe raffreddato i rapporti tra le due colleghe, un tempo amiche.

Clemente Russo: il pugile ha partecipato alla prima edizione de La Talpa

Gli ultimi rumors, sempre riportati da TVBlog, parlano di una trattativa in corso tra Mediaset e Diletta Leotta. La conduttrice sportiva, non avendo un contratto in esclusiva con la piattaforma streaming, è libera di decidere il suo futuro professionale. Recentemente, Leotta ha festeggiato le nozze con il calciatore tedesco Loris Karius, con cui è legata sentimentalmente da ottobre 2022 e dal quale ha avuto una figlia, Aria.

La scelta di Mediaset di puntare su Diletta Leotta rappresenta una svolta significativa per La Talpa e per la carriera della conduttrice, promettendo di portare una ventata di freschezza e di novità al programma. I fan sono già in trepidante attesa per scoprire cosa riserverà questa nuova edizione del reality show.