Matrimonio alle Isole Eolie di Diletta Leotta e Loris Karius: ecco la location e gli invitati Vip

Il volto di Dazn e il portiere tedesco si sono conosciuti nell'ottobre del 2022, in precedenza la conduttrice era stata legata al pugile Daniele Scardina e all'attore Can Yaman.

Sabato 22 giugno segna il giorno tanto atteso per Diletta Leotta e Loris Karius, che si uniranno in matrimonio in una cerimonia da sogno alle Isole Eolie. La coppia, che lo scorso anno ha festeggiato l'arrivo della piccola Aria, nata il 16 agosto 2023, giorno del compleanno di Diletta, ha scelto il lussuoso Therasia Resort Sea & Spa, situato a Vulcano, come location esclusiva per festeggiare l'evento

Nozze da favola alle Isole Eolie per Diletta Leotta e Loris Karius

Con circa 150 invitati pronti a celebrare con loro, il matrimonio della conduttrice televisiva e il portiere di calcio tedesco promette di essere uno degli eventi dell'anno nel mondo dei Vip. Tra gli ospiti si possono trovare una miriade di volti noti, dai social alla televisione, passando per il mondo dello sport.

Tra i primi a essere giunti sul luogo delle nozze c'è Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale si è presentata da sola dopo la fine della sua relazione con Fedez, molti speravano che per l'occasione presentasse ufficialmente Andrea Bisciotti, l'ortopedico ligure, sua presunta nuova fiamma. Accanto a lei troviamo numerosi altri personaggi del mondo dello spettacolo e dell'agonismo, come Claudio Marchisio con la moglie Roberta, Rossella Fiamingo con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, fresco di titolo europeo nella 10km maschile in acque libere conquistato a Belgrado alcuni giorni fa.

Il Therasia Resort Sea & Spa è la location scelta dagli sposi per festeggiare con gli ospiti

La conduttrice Michelle Hunziker sarà accompagnata dalla figlia Aurora Ramazzotti. Luca Argentero, che presto vedremo in una nuova serie su Sky, è presente con la moglie Cristina Marino. La lista degli invitati comprende anche Alvaro Morata e Alice Campello, ma il centravanti spagnolo è attualmente impegnato con la sua nazionale a Euro 2024.

Diletta Leotta ha scelto Elodie, sua amica di lunga data e nota cantante, come damigella d'onore. C'è grande attesa anche per la performance musicale che potrebbe regalare agli sposi. Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell'ex Presidente del Consiglio, ha invece l'onore di fungere da testimone della sposa. Mentre il rito religioso avrà luogo a Lipari, i festeggiamenti serali si terranno proprio a Vulcano, nel Therasia Resort Sea & Spa, che offre uno scenario incantevole per un evento così speciale.