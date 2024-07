La Talpa 4, svelato il nome di una nuova concorrente: si tratta di una amata ex gieffina

Nel lontano 14 novembre 2008 si concludeva la terza edizione de La Talpa. Il reality show tornerà il prossimo autunno su Mediaset, con le puntate trasmesse in streaming, tranne l'ultima che andrà in onda in chiaro. Questa informazione è stata rivelata oggi da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024/25. Oggi è stato svelato il nome del secondo concorrente

I primi concorrenti annunciati de La Talpa

In questi giorni sono iniziati i casting per selezionare i concorrenti della quarta edizione dello show, che per la prima volta non sarà condotto da Paola Perego, la quale aveva guidato le precedenti ventisette puntate. La prima stagione de La Talpa andò in onda su Rai 2 e fu inizialmente condotta da Amanda Lear, subito sostituita.

La settimana scorsa Davide Maggio ha anticipato sul suo portale il nome del primo concorrente che ha superato i provini: Nicola Ventola, ex giocatore di Bari e Inter, e uno degli artefici del successo del podcast Bobo TV. Il calciatore è il primo ad entrare nel cast del programma, che segna anche l'esordio di Diletta Leotta su Mediaset.

Marina La Rosa è la seconda concorrente de La Talpa

Il secondo nome, rivelato ancora una volta da Davide Maggio, è quello di Marina La Rosa, una delle protagoniste della prima stagione del Grande Fratello, che nel 2019 ha partecipato alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Sul portale si legge: "Il primo concorrente ve l'abbiamo annunciato (Nicola Ventola). Per par condicio, tuttavia, non possiamo tralasciare la prima concorrente donna de La Talpa 4: possiamo svelarvi in anteprima che a prendere parte alla rinnovata edizione del reality ci sarà Marina La Rosa".

La Talpa: Diletta Leotta 'scippa' la conduzione a Ilary Blasi? La decisione di Mediaset

Le riprese del reality show inizieranno alla fine di agosto, ecco quello che sappiamo su La Talpa 4, e si presume che andrà in onda verso la metà di ottobre, anche se la data precisa non è stata comunicata. Per ora abbiamo appreso che le puntate distribuite su Mediaset Infinity saranno poi mandate in onda in chiaro su Canale 5, ma montate in maniera diversa.