La Talpa: amatissimo ex calciatore è il primo concorrente del reality show

Dopo una lunga attesa, il popolare reality show La Talpa è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5 nel marzo del 2025. Nonostante l'assenza dal piccolo schermo dal lontano 2008, il programma mantiene una vasta fanbase, desiderosa di assistere a questa nuova edizione. Davide Maggio ha recentemente rivelato che il primo concorrente selezionato è l'ex calciatore Nicola Ventola.

Nicola Ventola: da Bobo Tv a La Talpa

Noto per la sua carriera nelle file dell'Inter e del Bari, l'attaccante ha già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo. Recentemente, ha partecipato a Karaoke Night su Prime Video insieme a Lele Adani, che in questi giorni sta commentando Euro 2024 su Rai 1. I due hanno collaborato con Cassano e Bobo Vieri anche nel progetto Bobo TV, un podcast distribuito su Twitch, che ha riscosso un enorme successo durante la pandemia, prima di concludersi a causa della decisione del fondatore di interrompere la collaborazione con gli altri membri.

Inoltre, Nicola Ventola ha preso parte a Back to School su Mediaset. La sua partecipazione a La Talpa rappresenta un'ulteriore occasione per farsi conoscere al grande pubblico. Secondo le anticipazioni di TvBlog, un altro volto noto agli appassionati di sport potrebbe unirsi al cast del reality. A presentare il programma, infatti, dovrebbe essere Diletta Leotta, che avrebbe superato Ilary Blasi nella corsa alla conduzione.

Nicola Ventola ex calciatore e primo concorrente de La Talpa

Il volto di DAZN, non essendo legata alla piattaforma streaming da un contratto in esclusiva, ha voglia di cimentarsi in nuove esperienze e fare il grande passo verso la conduzione di uno dei progetti più attesi della nuova stagione televisiva. Le precedenti edizioni del reality show, in tutto tre, sono state presentate da Paola Perego, che sostituì Amanda Lear, rimasta al timone della trasmissione solo per una puntata.