Diletta Leotta condurrà La Talpa in condizioni particolari: perchè non sarà il solito show di Canale5?

Il 2024 dovrebbe essere l'anno giusto per La Talpa: il reality ha finalmente trovato spazio nei piani di Mediaset e ieri, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, l'azienda ha anche ufficializzato che sì, Diletta Leotta sarà la nuova conduttrice. Non Ilary Blasi, non Paola Perego, come in passato in tanti avevano ipotizzato, ma qualcuno che, in teoria, dovrebbe riuscire a sfruttare al meglio la forma ibrida che la direzione intende dare allo show.

La Talpa: quando e dove vedremo il reality

Oltre al nome di Diletta Leotta, Mediaset ha anche ufficializzato il periodo di partenza dello show: si stima che sarà tutto pronto per metà ottobre. Infatti si sta lavorando incessantemente al cast - secondo indiscrezioni il primo concorrente sarà l'ex calciatore dell'Inter Nicola Ventola.

Ciò che non è chiarissimo, però, è dove andrà in onda La Talpa. Durante la presentazione del 16 luglio, infatti, Piersilvio Berlusconi ha annunciato che il programma dovrebbe seguire il destino di Viola come il mare 2: ogni puntata sarà prima distribuita in streaming su Mediaset Infinity e poi trasmessa in TV su Canale 5.

Quanto tempo passerà tra lo streaming e lo sbarco sul piccolo schermo? Si ipotizza un lasso temporale di tre giorni. La sola eccezione sarà rappresentata dalla finale, che sarà trasmessa sull'ammiraglia Mediaset e poi streammata sulla piattaforma gratuita. E forse l'ultima puntata sarà anche l'unica trasemssa da uno studio? Come riporta Davidemaggio.it, Diletta Leotta non ne avrà uno a disposizione durante tutta la durata del reality. Radio, TV, streaming, podcast, la conduttrice siciliana ha sicuramente dimostrato molta versatilità nel suo lavoro, diventando, almeno sulla carta, una delle più adatte a sperimentare una forma innovativa, anche questa almeno sulla carta, di trasmissione.

Altra novità della nuova edizione de La Talpa saranno i contenuti proposti. Coscienti ormai del fatto che il pubblico della TV nella maggior parte dei casi non è lo stesso pubblico delle piattaforme streaming, i vertici Mediaset hanno annunciato che le puntate che verranno via via distribuite su Mediaset Infinity e poi su Canale 5 non saranno identiche.