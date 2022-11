La stranezza di Roberto Andò batte Black Adam ai box office italiani nell'ultimo weekend di ottobre

L'ultimo weekend di ottobre ai box office italiani ha registrato la vittoria di La stranezza sul cinecomic Black Adam. Il film di Roberto Andò ha infatti ottenuto 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni, raggiungendo quota 165mila spettatori, cifre che lo rendono il miglior debutto italiano dell'anno.

La stranezza è interpretato da Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone e racconta la storia di Luigi Pirandello che, che, recatosi in Sicilia per gli 80 anni di Giovanni Verga, scopre che l'amata balia Maria Stella è appena morta e deve essere seppellita. Questo imprevisto lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L'incontro tra il geniale autore dei Sei personaggi in cerca d'autore e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese. Il film è prodotto da Bibi Film e Tramp Limited con Medusa Film e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video. Il regista Roberto Andò, commentando i risultati ottenuti, ha commentato: "La reazione e i commenti del pubblico e della critica sulla Stranezza mi riempiono di gioia. Il film è nato dal desiderio di fare una commedia originale con un cast potente e inedito e un risultato così importante al botteghino in un periodo così difficile è già un premio".

Alle spalle dell'opera italiana si piazza Black Adam che nel weekend ha incassato 341mila euro e un totale di 3.3 milioni, il secondo miglior incasso di stagione. Si ferma invece all'ultimo gradino del podio Amsterdam con i suoi 127mila euro incassati nel weekend e un totale di 345mila euro.

La classifica prosegue poi con Halloween Ends (126 mila euro nel weekend e un totale di 1.7 milioni), Il colibrì (118mila euro e 2.3 milioni totali), Il talento di Mr. Crocodile (che aggiunge 101mila euro e arriva a 219mila), Smile (65mila euro nel weekend e un totale di 1.5 milioni), la commedia romantica Ticket to Paradise (53mila euro e un totale di 2.2 milioni), Triangle of Sadness (52mila euro e 141mila totali) e Io sono l'abisso di Donato Carrisi (51mila e 146mila totali).

Negli Stati Uniti il film con Dwayne Johnson, alla sua seconda settimana, aggiunge altri 27 milioni di dollari nonostante un calo del 59% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo quota 111.1 milioni di dollari totali.

Alle sue spalle si piazzano Ticket to Paradise con ulteriori 10 milioni (per un totale di 33.7 milioni) e Gli occhi del diavolo che debutta con 7 milioni.

Fuori dalla top 3 spazio invece a Smile e Halloween Ends, rispettivamente con 5 e 3.8 milioni di dollari, per un totale rispettivamente di 92.3 e 60 milioni.

Nella top 10 ci sono anche Till (2.8 milioni), Tar (1 milione), Armageddon Time (12mila dollari, ma con una distribuzione limitata), e Gli spiriti dell'isola (9mila dollari).