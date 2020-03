La Storia Infinita, su Netflix in streaming da oggi

La storia infinita arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo uno dei film tedesco più cult degli anni '80, diretto da Wolfgang Petersen e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Ende.

Bastian è un ragazzino tormentato dai suoi compagni di scuola. Nel tentativo di sfuggire ai suoi amici, finisce in una libreria il cui proprietario gli mostra un antico libro. Bastian "prende in prestito" il libro e si rifugia nella soffitta della scuola per leggerlo. Finisce così risucchiato nella storia e nel mondo incantato di Fantasia, che è alla disperata ricerca di un eroe che lo salvi dalla distruzione. Nel regno, infatti, c'è la minaccia del Nulla, una oscura entità che sta distruggendo le loro terre. La sovrana, l'Infanta Imperatrice, è molto malata e a farsi avanti per la salvezza di Fantasia è il giovane Atreyu, a cui viene affidato il simbolo dell'Imperatrice, l'Auryn...

La storia infinita: Atreiu e Artax nelle Paludi della tristezza

A quanto pare l'autore del romanzo Michael Ende non ha reagito bene alla prima visione della pellicola. Molto contrariato di fronte alle grandi modifiche effettuate da produzione e regia, in un'intervista ha dichiarato: "Auguro la peste ai produttori. M'hanno ignorato. Quello che mi hanno fatto è una zozzura a livello umano, un tradimento a quello artistico". Fu così disgustato dalla pellicola che fece causa alla produzione per togliere il suo nome dia titoli di coda e di testa: perse la causa e legò per sempre il suo nome al film tanto odiato.

La storia infinita: 35 anni dopo, il Nulla non è ancora sconfitto

La Storia Infinita è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.