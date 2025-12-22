Rob Reiner, una star di La storia fantastica distrutta per la sua morte: "Ho pianto e urlato per ore"

In uno speciale di CBS News dal titolo Rob Reiner - Scenes from a Life in onda nel weekend negli Stati Uniti, Mandy Patinkin, che recitò per lui in uno dei suoi grandi successi, La storia fantastica, ha manifestato tutto il suo dolore per la scomparsa.

La star di Criminal Minds ha rievocato il momento in cui ha scoperto la morte del regista e ha dichiarato di non essere riuscito a calmarsi e non piangere per diverse ore, senza chiudere occhio la notte successiva.

Il doloroso ricordo di Rob Reiner

"Ho sentito questa notizia verso le undici e qualcosa di domenica sera" ha raccontato la star di La storia fantastica "Ero a letto. Ero sotto shock. Non ho dormito affatto. Ho continuato a urlare e piangere" ha ricordato il celebre performer.

Cary Elwes e Robin Wright in La storia fantastica

"Non sapevo cosa fare. Non sapevo come elaborarla. Non so ancora come elaborarla e non sto cercando un modo per farlo. Credo che possiamo entrare in contatto con Rob e Michele, e ogni volta che ci pensiamo o ne parliamo o qualcuno racconta una storia, lui è qui. Non verrà dimenticato".

I consigli di Rob Reiner sul set de La storia fantastica

Uno dei personaggi iconici della carriera di Mandy Patinkin è Inigo Montoya in La storia fantastica e nello speciale ha ricordato i consigli che gli fornì Rob Reiner: "Rob ha lavorato duramente per cercare di rendermi il miglior essere umano possibile" ha ricordato Patinkin "Una volta mi disse: 'Vorrei solo che riuscissi a non ostacolarti da solo', e non sono riuscito a raggiungere questo obiettivo fino a oggi, ma non smetterò di provarci. Aveva a cuore la mia natura. Me lo ha dimostrato più e più volte".

Allo speciale hanno partecipato altri amici e colleghi di Rob Reiner come Kathy Bates, Annette Bening, Albert Brooks, Michael Douglas, Kiefer Sutherland e Jerry O'Connell. Rob Reiner e Michele Singer erano sposati dal 1989 e avevano tre figli: Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei suoi genitori, Jake e Romy. Dal 1971 al 1981, Rob Reiner era stato sposato con la regista Penny Marshall, della quale adottò la figlia Tracy.