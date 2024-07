La storia della Principessa Splendente, il film Blu-Ray di Isao Takahata, in offerta per il Prime Day Amazon

In occasione del Prime Day 2024 di Amazon, è possibile trovare la versione Blu-Ray de La storia della Principessa Splendente in sconto.

Fra i titoli più iconici e memorabili realizzati dallo studio Ghibli, troviamo senza dubbio La storia principessa Splendente. Diretto da Isao Takahata, questo lungometraggio d'animazione ha catturato le attenzioni sia degli appassionati che del grande pubblico innanzitutto per lo stile utilizzato nel costruirlo, e in seguito per le ragioni profonde di una storia sicuramente molto particolare. Non a caso, tutta la fascinazione iniziale nei confronti del film deriva proprio dal piglio sperimentale che ne tratteggia lo stile e la costruzione formale in questo senso, portando alla formazione di un lavoro che è rimasto saldamente ancorato alla memoria di tutti coloro che amano l'animazione di ogni tempo.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon La storia della Principessa Splendente, in edizione Blu-Ray, è attualmente in sconto grazie a un'offerta riservata ai clienti Prime, in occasione del cosiddetto Prime Day 2024 del 16-17 luglio. Adesso potete quindi acquistare il film firmato da Isao Takahata a 5,29€, contro i 18,90€ del prezzo di listino suggerito dalla compagnia (con uno sconto, quindi, del 72%). Se siete interessati ad averlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa passare dal box immediatamente qui sotto.

Di cosa parla La storia della Principessa Splendente?

La Storia della Principessa Splendente (in originale: "Kaguyahime no Monogatari") è un film d'animazione giapponese famosissimo fra gli appassionati. Uscito nel 2013, è stato diretto da Isao Takahata e prodotto dallo Studio Ghibli, basandosi sul racconto popolare giapponese "Il racconto di un tagliabambù" (Taketori Monogatari), una delle più antiche storie narrative del Giappone.

Il racconto de La Storia della Principessa Splendente segue le vicende di una bambina trovata all'interno di un germoglio di bambù da un tagliabambù e sua moglie. La bambina, chiamata Kaguya, cresce rapidamente e diventa una giovane donna di straordinaria bellezza. I suoi genitori adottivi decidono di trasferirsi in città, dove viene educata come una principessa e attira molti pretendenti, inclusi nobili e l'Imperatore. Tuttavia, Kaguya impone prove impossibili ai suoi corteggiatori per evitare il matrimonio. Nel finale scopriamo la verità sulle sue reali origini con lei che, nonostante i tentativi dei suoi cari di trattenerla, decide di far ritorno al suo mondo celestiale.