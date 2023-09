La stoccata vincente: trama e cast del film con Flavio Insinna, in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 arriva, in prima serata e in prima visione assoluta, La stoccata vincente, il TV movie che porta sullo schermo per la prima volta la vera storia di Paolo Pizzo, campione mondiale di scherma. diretto da Nicola Campiotti, il film è prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction.

La trama

La stoccata vincente: un'immagine del film

Liberamente ispirato al libro omonimo, scritto dal giornalista sportivo Maurizio Nicita, La stoccata vincente racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione. Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017), da bambino ha infatti dovuto affrontare la sfida più importante della sua vita, lottare contro un tumore al cervello che sembrava invincibile. Una battaglia vinta grazie anche all'appoggio e all'amore incondizionato della famiglia. In quell'occasione il padre, primo insegnate di scherma, è stato un vero e proprio maestro di vita.

Attraverso l'uso di flashback viene ripercorsa la vicenda sportiva e umana di un campione impetuoso, esuberante e cocciuto, nelle sue fragilità, cadute e rinascite. Dall'infanzia serena con la famiglia bruscamente interrotta dai primi sintomi della malattia, dall'operazione e dalle cure, passando poi per l'inizio della sua carriera agonistica con l'arruolamento nell'Aeronautica Militare fino all'ingresso nella Nazionale di scherma e la consacrazione come Campione del Mondo, il 12 ottobre 2011, proprio nella sua Catania. Un percorso segnato da incontri per lui fondamentali, come con il grande maestro di scherma Oleg Pouzanov, unico capace di placare le sue intemperanze, con il suo acerrimo rivale Guglielmo Visentin, e con la pentatleta Lavinia Bonessio, con la quale scoprirà l'amore.

Il cast

La stoccata vincente: una foto del film

Ecco chi sono gli interpreti e i relativi personaggi: