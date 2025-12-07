La sposa!, Jessie Buckley elogia la regia di Maggie Gyllenhaal: "Coraggiosa e senza compromessi"

Jessie Buckley ha partecipato all'ultima opera cinematografica da regista di Maggie Gyllenhaal, La sposa!, musical pieno di mostri e ispirato al film La moglie di Frankenstein di James Whale. L'attrice di Hamnet ha spiegato il suo punto di vista su Gyllenhaal nelle vesti da regista.

Dopo il debutto con La figlia oscura, Maggie Gyllenhaal ha deciso di riprendere il ruolo da regista per raccontare una storia molto suggestiva ma non semplice da portare sul grande schermo, come ha ricordato la stessa Jessie Buckley.

Le qualità da regista di Maggie Gyllenhaal secondo Jessie Buckley

"Lei è una che alza continuamente l'asticella per lasciar emergere un nuovo linguaggio. E Maggie è una punk fino al midollo" spiega Buckley "È inflessibile, è coraggiosa, senza compromessi e giocare in una sabbiera così grande per entrambe è stato semplicemente esaltante".

Nell'intervista, Buckley spiega che più registe donne dovrebbero avere l'opportunità di lavorare a film con grossi budget come questo: "Abbiamo bisogno che più donne giochino in quelle sabbiere per poter riempire quello spazio".

La storia del nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal

La sposa! è ambientato nella Chicago degli anni '30, e racconta di come la Creatura di Frankenstein chieda ad un dottore di creare per lui una compagna. Ridaranno vita ad una donna assassinata, scatenando in tal modo romanticismo, l'interesse della polizia e un cambiamento sociale alquanto radicale.

Nel film di Maggie Gyllenhaal, Jessie Buckley intepreta la Sposa del titolo, accanto a Christian Bale nei panni della Creatura di Frankenstein e Annette Bening in quelli della dottoressa. Presente nel cast anche Penélope Cruz, il fratello di Maggie, Jake Gyllenhaal, e il marito Peter Sarsgaard.

Jessie Buckleyha commentato così il lavoro sul set: "Ho avuto un'esperienza selvaggia e creativa nel realizzarlo con lei e Christian e con l'intero team. Sono davvero entusiasta (che il pubblico lo veda). Non vedo l'ora". L'attrice è tra le favorite alla candidatura per il premio Oscar quale miglior attrice protagonista per Hamnet di Chloé Zhao.