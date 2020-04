La spada nella roccia da oggi è finalmente disponibile su Disney+

Uno dei classici più amati arriva finalmente su Disney+: si tratta di La spada nella roccia, fino ad oggi era uno dei grandi assenti all'interno del catalogo dei film di animazione della casa di Topolino. Quindi d'ora in avanti nostalgici delle avventure di Semola, pardon Artù, Mago Merlino e Anacleto, potranno rivederle in casa, seduti comodamente sul divano.

Semola in una scena iconica del cartone animato

La spada nella roccia non è l'unico aggiornamento recente, come riporta Badtaste, altri ne seguiranno infatti a breve. Ciò che manca, infatti, non è dovuto ad una distrazione, ma a precisi accordi che non permettono di avere subito disponibili certi titoli. Il caso del film di animazione dedicato alle origini, anche se modificate, del re mitologico più famoso d'Inghilterra rientrava in questa situazione.

A giorni comunque sarà possibile vedere il live action de Il re leone, dal 10 aprile; poi Ant-Man and the Wasp il 1 maggio e Gli Incredibili 2 dal 19 giugno. Bisogna aspettare agosto e ottobre per Ritorno al Bosco dei 100 Acri e Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni.

Disney+: i contenuti extra nascosti da non perdere