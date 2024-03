La spada nella roccia: Disney ha cancellato l'adattamento live-action per Disney+

Il regista di Damsel, Juan Carlos Fresnadillo, aveva in cantiere un film live-action su La spada nella roccia per Disney+, ma un nuovo aggiornamento suggerisce che il progetto è stato abbandonato.

Nel pieno del vortice della moda dei remake live-action dei suoi grandi classici di animazione, la Disney ha deciso di cancellare il remake del classico del 1963, La spada nella roccia. Il film esplorava il viaggio di un giovane Re Artù sotto l'occhio vigile del mago Merlino e la notizia di una versione live-action si era diffusa per la prima volta nel 2015.

Ora il regista Juan Carlos Fresnadillo (Damsel), che era salito a bordo del progetto nel 2018, ha confermato in un'intervista a Screen Rant di non essere più legato a La spada nella roccia e che il film non si farà più.

"Era un progetto a cui ero legato anni fa, ma è stato cancellato. Ad oggi, ad essere sincero, non so cosa succederà. Penso che sia un grande progetto e una grande storia che deve essere raccontata, ma non so cosa succederà. Vediamo, incrociamo le dita. Come potete immaginare, con tutti questi film, non si sa mai quando accadrà. Spero davvero che la Disney dia il via libera al film, ma al momento non ne so nulla", ha dichiarato Fresnadillo.

La spada nella roccia: una scena del film

Considerato il numero di rivisitazioni di Re Artù che abbiamo visto al cinema, non sorprende che La spada nella roccia sia stato annunciato come un film originale Disney+. Il progetto è arrivato a un punto tale da coinvolgere Enrique Chediak come direttore della fotografia ed Eugenio Caballero come scenografo prima di essere cancellato. Disney+ ha deciso di ridurre la spesa per lo streaming, quindi questo è probabilmente uno dei tanti film per il piccolo schermo che non vedranno mai la luce.

Le prossime uscite

Tra i prossimi remake live-action dei classici Disney in programma ci sono Lilo & Stitch e Biancaneve. Quest'ultimo ha ricevuto un'immediata risposta negativa dal suo annuncio. Inoltre la sua uscita è stata ritardata di un anno, ma non prima che venisse pubblicata una foto dei Sette Nani che ha generato ulteriori polemiche tra i fan.