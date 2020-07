La sottile linea rossa: Adrien Brody rimase scioccato alla premiere del film, ecco perché

La maggior parte delle scene di Adrien Brody sono state tagliate dal montaggio finale de La sottile linea rossa senza il consenso dell'attore che non era a conoscenza di questi cambiamenti e ha scoperto la verità soltanto quando ha visto il film alla premiere.

Brody è arrivato alla premiere in attesa di vedersi come personaggio principale ed è rimasto scioccato quando ha scoperto di essere diventato poco di più di una comparsa all'interno della pellicola, soprattutto considerando che il caporale Fife era il personaggio centrale del romanzo su cui era basato il film.

Dopo 100 giorni di riprese australiane, 24 alle Isole Salomone e 3 negli Stati Uniti a San Pedro, Malick terminò il film, ma il problema più grande fu il montaggio della pellicola. La prima versione grezza dell'opera era lunga più di sei ore e Malick, pressato dai produttori, dovette tagliare quasi metà film per garantire un minutaggio adatto alla distribuzione nelle sale.

Fu così che le parti di attori come Adrien Brody, Billy Bob Thornton, Martin Sheen, Bill Pullman, Lukas Haas, Viggo Mortensen, Gary Oldman e anche Mickey Rourke furono tagliate da Malick. Altro esempio fu la parte di George Clooney che, dopo aver lavorato sul set per due settimane, fine nel montaggio finale recita per meno di un minuto nelle ultime scene de La sottile linea rossa.