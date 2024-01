La società della neve: come sono sopravvissuti i veri personaggi del film Netflix?

Il nuovo film di Netflix, La società della neve, è basato su una storia vera. Il film è ispirato al volo 571, un aereo che si è schiantato nel 1972, lasciando una squadra di rugby uruguaiana bloccata sulle Ande.

Senza cibo né acqua a disposizione, ricorsero al cannibalismo per sopravvivere. Se questo vi suona familiare, potreste ricordare un altro adattamento della storia: Alive - Sopravvissuti del 1993, con Ethan Hawke. Ora la stessa straziante storia è stata riadattata con attori di lingua spagnola. Nel cast c'è anche Carlitos Páez, che nel film interpreta suo padre, Carlos Páez Vilaró.

Il volo 571 aveva a bordo 45 persone, oltre al pilota e all'equipaggio. La maggior parte dei passeggeri erano membri di una squadra di rugby del Christian Club, in viaggio da Montevideo Uruguay a Santiago del Cile per una partita. Tra gli altri viaggiatori c'erano familiari e amici dei giocatori e una donna che stava andando al matrimonio della figlia.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de La società della neve.

Cosa ha causato l'incidente del volo 571?

Una moltitudine di errori ha portato all'incidente. Innanzitutto, l'aereo non era attrezzato per affrontare il viaggio, a causa del limite di altitudine e del motore debole. Non ha aiutato il fatto che stessero volando in condizioni difficili.

Il problema successivo era la rotta. A causa delle condizioni meteorologiche, il pilota ha dovuto atterrare prima a Mendoza, in Argentina. La loro sfortuna è continuata quando si sono resi conto che non potevano rimanere nel Paese. L'aereo era stato noleggiato dall'aeronautica militare uruguaiana e non poteva rimanere legalmente in Argentina per 24 ore.

Nonostante il forte vento, l'aereo decollò di nuovo. Mentre tracciava una nuova rotta per Santiago, il pilota si rese conto che non poteva volare direttamente verso la zona senza passare sopra la Cordigliera delle Ande, troppo alta per essere attraversata in sicurezza. Scelse quindi di sorvolare il Passo del Planchon, che si trovava a un'altitudine inferiore. Dopo circa un'ora di volo, il pilota pensò di essere arrivato a Curicó, in Cile, e avvisò i controllori di volo di essere arrivato a destinazione. Questi non si sono accorti che si era sbagliato e hanno approvato la sua richiesta di atterraggio. Quando l'aereo è sceso, si è schiantato direttamente sulle Ande.

L'impatto ha strappato la coda e le ali dell'aereo, lasciando solo la fusoliera. Dodici persone sono morte a causa dell'impatto, mentre altre hanno riportato ferite mortali.

Cosa è accaduto dopo l'impatto?

Dopo l'incidente, i sopravvissuti hanno trasformato la fusoliera in un rifugio, utilizzando valigie, vestiti e sedili per creare un muro che impedisse alla neve di entrare. Per un po' sono riusciti a sopravvivere con gli spuntini trovati a bordo, che, secondo quanto riferito, comprendevano cioccolato, caramelle, noci, cracker e alcol. Hanno anche imbottigliato la neve e l'hanno fatta sciogliere in acqua potabile.

Circa una settimana dopo, quando le scorte si sono esaurite, i passeggeri hanno provato a consumare pelle strappata dalle valigie. Hanno anche strappato i sedili dell'aereo, sperando di trovare paglia o materiali commestibili. Ben presto si pensò a qualcosa di drastico: il cannibalismo.

Dopo una discussione di gruppo, la maggior parte dei sopravvissuti ha convenuto che era la loro unica opzione. Alcuni inizialmente rifiutarono, ma cambiarono idea quando sentirono che la missione di salvataggio era stata annullata attraverso la radio dell'aereo.

Per un po', il gruppo mangiò la carne dei passeggeri morti. Poi, dovette affrontare un'altra tragedia. Il 17° giorno i superstiti furono colpiti da una valanga che seppellì la fusoliera con loro dentro. Otto persone morirono immediatamente. Dopo alcune ore sotto la neve, Parrado sfondò la cabina di pilotaggio e riuscì a far entrare aria nella fusoliera.

Purtroppo, la valanga è stata causata da una bufera di neve in corso. Per riscaldarsi, la squadra dovette rimanere nella fusoliera e, dopo tre giorni, ricorrere nuovamente al cannibalismo. Quando la bufera cessò, riuscirono finalmente a scavare per uscire. A quel punto, il gruppo decise di cercare aiuto. Trascorsero alcune settimane ad allenarsi per la partenza e il 61° giorno tre giocatori di rugby lasciarono la fusoliera con indumenti e cibo per tre giorni. Gli altri sopravvissuti rimasero indietro.

Come sopravvissero i superstiti?

Prima di morire, il pilota disse ai passeggeri che si trovavano nella parte occidentale delle Ande, vicino al Cile. Gli uomini che cercarono aiuto - tra cui Parrado e i suoi compagni di squadra Roberto Canessa e Antonio Vizintín - pensarono di poter scalare la montagna e arrivare in una località abitata. Non avevano capito che i dati del pilota erano sbagliati. Dopo giorni di escursioni, arrivarono, ancora una volta, nel bel mezzo del nulla. Vizintín costruì una slitta di fortuna e trovò la strada per tornare alla fusoliera.

Parrado e Canessa camminarono per 10 giorni. Lungo la strada, individuarono un campeggio e si diressero verso di esso, scorgendo alla fine un uomo di nome Sergio Catalan sulla sponda opposta di un fiume. Parrado riuscì ad attirare l'attenzione di Catalan, che disse che sarebbe tornato il giorno dopo. Quando Catalan tornò, portò con sé i due figli e lanciò un biglietto dall'altra parte del fiume con un foglio e una matita attaccati. Parrado e Canessa risposero spiegando la loro situazione.

Il biglietto diceva: "Vengo da un aereo che si è schiantato sulle montagne. Sono uruguaiano. Stiamo camminando da 10 giorni. Ho 14 amici feriti sul luogo dell'incidente. Abbiamo bisogno di aiuto. Non abbiamo cibo. Per favore, venite a prenderci".

Dopo aver letto il messaggio, Catalan ha viaggiato per 10 ore per allertare l'esercito cileno. Poco dopo, i militari sono arrivati e hanno salvato Parrado e Canessa. Nel frattempo, una squadra di soccorso ha raggiunto la fusoliera per recuperare gli altri sopravvissuti. A causa del terreno insidioso, hanno dovuto fare due viaggi. I militari hanno recuperato il primo gruppo di persone quel giorno e hanno portato via il gruppo la mattina successiva.

La società della neve: che fine hanno fatto i sopravvissuti al disastro?

I passeggeri sono sopravvissuti per 72 giorni nella natura selvaggia. Quando finalmente arrivarono in un ospedale, furono curati per il mal di montagna, la disidratazione, il congelamento, le ossa rotte, la malnutrizione e lo scorbuto.