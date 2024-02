La società della neve conquista il premio Goya come miglior film

Il film di Netflix La società della neve ha vinto il premio come miglior film e miglior regista (Juan Antonio Bayona) alla 38ma edizione dei premi Goya, che sono stati consegnati nel corso di una cerimonia sabato sera.

La società della neve: una foto del film

I due riconoscimenti sopracitati sono soltanto due dei dodici che il film ha conquistato nel corso della serata, terzo maggior numero di riconoscimenti per un singolo film in quasi quarant'anni di Goya. La lista dei candidati era piena zeppa di titoli di buona fattura come 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, Jokes & Cigarettes e Un amor.

Incetta di premi

La società della neve è stato giudicato completo anche dal punto di vista del comparto tecnico in considerazione degli ottimi risultati ottenuti anche nelle categorie non principali.

Tra le star presenti anche Sigourney Weaver, che ha ritirato il Goya internazionale:"Il vostro Paese ha prodotto così tanti capolavori audaci, inquietanti, indimenticabili. Quando penso al cinema spagnolo non penso ai generi. Che piacere è recitare in un film in cui anche il dolly grip ha letto la sceneggiatura". All'evento hanno partecipato anche Penelope Cruz e Pedro Almodóvar per festeggiare i venticinque anni dall'uscita di Tutto su mia madre.