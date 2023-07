La Sirenetta: un video svela come è stato creato il brano inedito per il principe Eric

Nel film live-action La Sirenetta è presente una canzone nuova composta per Eric e Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, in una featurette inedita, spiegano di come hanno lavorato per creare il brano.

Nel video i due artisti hanno spiegato che erano preoccupati perché è sempre complicato spiegare in musica l'esperienza di chi si innamora.

Un dietro le quinte del film

Nel video backstage del film La sirenetta, Jonah Hauer-King, interprete di Eric, spiega che il suo personaggio è una persona che prova compassione, è avventuroso e viene attirato dalla scoperta e dalla voglia di esplorare qualcosa di sconosciuto.

Il regista Rob Marshall ricorda poi che Eric sente una voce angelica dopo essere stato salvato, decidendo di andare alla ricerca della giovane.

Lin-Manuel Miranda e Alan Menken interpretano successivamente il brano Wild Uncharted Waters e spiegano che è stato complicato comporlo perché doveva esprimere una grande intensità che è dentro di lui.

I dettagli del film

La sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.