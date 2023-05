La Sirenetta: ecco tutti i prodotti dedicati al film live-action della Disney disponibili online e nei negozi

Il 24 maggio ha debuttato nelle sale il film live-action La Disney, il progetto della Disney ispirato al classico d'animazione, con star Halle Bailey nel ruolo di Ariel e ora, per la gioia di chi ha amato l'avventura e la storia d'amore della principessa, sono disponibili online e nei negozi tanti prodotti. Disney e i suoi partner licenziatari hanno pensato a tanti nuovi gadget e accessori, tra cui le bellissime bambole targate Mattel, gli splendidi set LEGO, gli imperdibili personaggi Pop! di Funko, le novità shopDisney e altro ancora.

Il film

La sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel (parte affidata a Halle Bailey), la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Mattel

Bambola Ariel

Questa bambola snodabile di Ariel, al costo di € 24,99 e disponibile su Amazon e migliori rivenditori, sfoggia la sua tipica coda da sirena e presenta lunghi capelli che possono essere acconciati per un divertimento senza fine. I fan potranno ricreare i momenti del film o immaginare nuove avventure tra le onde insieme ad Ariel. La bambola non può reggersi in piedi da sola.

Bambola Ariel umana

Ispirata ad Ariel e alla sua lunga chioma, questa bambola snodabile, a un costo di circa € 22,99, sfoggia il suo inconfondibile abito e lunghi capelli mossi per giocare con stile. I piccoli non vedranno l'ora di rivivere le loro scene preferite o immaginare nuove avventure in fondo al mare con Ariel! La bambola non può reggersi in piedi da sola. Colori e decorazioni possono variare.

Fashion Doll Ursula

Ecco la potente villain Ursula direttamente dal nuovo film live-action La Sirenetta! Questa fashion doll snodabile, in vendita su Amazon a circa € 42,99, mostra i suoi inconfondibili tentacoli con dettagli brillanti e l'acconciatura color lavanda per uno stile unico.

Bambola Vanessa

Questa bambola snodabile della strega malvagia, disponibile su Amazon al costo di € 27,17, è ispirata a Vanessa, la versione umana della cattiva del mare, e indossa il suo caratteristico abito viola con scarpe e collana rimovibili.

Bambola deluxe Ariell

Questa bambola snodabile di Ariel, in vendita su Amazon al prezzo di € 59,52, presenta la sua inconfondibile coda da sirena e sfoggia lunghi capelli rossi naturali, decorati con gioielli da acconciare! Il piedistallo a forma di vortice aggiunge un tocco unico ed è perfetto per giocare o essere esposto. Ariel indossa un top lucido metallizzato di colore sfumato con dettagli a volant e presenta una coda da sirena con colori sfumati impreziosita da dettagli laminati in scala.

Trasforming Doll Ariel

L'incredibile Trasforming Doll inspirata alla protagonista del nuovo film live-action Disney La Sirenetta è disponibile su Amazon a un costo di € 37,00. Basta premere la sua collana a forma di conchiglia per trasformarla da umana a sirena, mentre il suo caratteristico vestito blu diventa una bellissima coda multicolore. La Fashion Doll snodabile ha lunghi capelli per uno stile senza fine.

Set da 7 bambole Ariel e le sue sorelle

Questo set riunisce la magica famiglia del film live-action Disney La Sirenetta con tutte le 7 sorelle sirene: Caspia, Indira, Perla, Karina, Mala, Tamika e Ariel. Ogni bambola snodata si caratterizza per una stampa unica che decora il top e la fantastica coda, entrambi rimovibili. Ciascuna sorella sfoggia inoltre una acconciatura esclusiva, come gli splendidi lunghi capelli rossi di Ariel. Riunendo insieme tutte le sorelle, si crea una collezione istantanea che i fan possono utilizzare per giocare e per mettere in mostra le loro avventure sulla terraferma o in fondo al mar. Il set, disponibile su Amazon, ha un costo di € 142,39.

Set bambole piccole Ariel e le sue sorelle

Questo set, disponibile su Amazon a un costo di € 36,99, riunisce tutta la famiglia delle 7 sorelle sirene del film live-action Disney La Sirenetta, con le mini bambole di Caspia, Indira, Perla, Karina, Mala, Tamika e Ariel. Ogni bambola snodabile del set si caratterizza per una decorazione unica stampata sulla coda. Riunendo insieme tutte le sorelle, si crea una collezione istantanea che i fan possono utilizzare per giocare e mettere in mostra le loro avventure sulla terraferma o in fondo al mar.

Set da 3 bambole Sorelle di Ariel

Questo set di 3 bambole, disponibile su Amazon e nei migliori rivenditori al costo di € 79,99, include in una sola confezione Karina, Mala e Ariel, i personaggi del film live-action Disney La Sirenetta in arrivo al cinema! Ogni bambola snodata sfoggia una esclusiva stampa decorativa sul top e la coda con pinna glitterata, entrambi rimovibili. Le loro acconciature si ispirano ai personaggi del film, come i lunghi capelli rossi di Ariel. Riunendo insieme queste tre sorelle, si avrà una mini collezione da utilizzare per giocare sulla terraferma o in fondo al mar! Le bambole non possono reggersi in piedi da sole. Colori e decorazioni possono variare.

Set Avventure a Terra e in Mare

Il nuovo set Avventure a Terra e in Mare ispirato all'emozionante film live-action La Sirenetta in uscita al cinema è disponibile su Amazon e dai migliori rivenditori a un costo di € 57,99. I fan possono giocare con 7 piccole bambole snodate e 4 personaggi. I personaggi preferiti dai fan includono Ariel in versione umana e sirena, il principe Eric, Re Tritone, Tamika, Vanessa e Ursula. I personaggi di Flounder, Sebastian, Max e Scuttle sono pronti per un'ondata di avventure. Con 11 personaggi inclusi nel set, i fan possono dare vita ad avventure sulla terraferma o in fondo al mar. Le bambole non possono reggersi in piedi da sole. Colori e decorazioni possono variare.

Ariel Adventure Story Set

Con il set Ariel Adventure Story, acquistabile a un costo di € 36,99 su Amazon e dai migliori rivenditori, i fan possono giocare e mettere in mostra la loro collezione con quattro mini bambole snodate: Ursula, il principe Eric, il Re Tritone e Ariel, più i suoi amici Flounder e Sebastian. Ogni personaggio sfoggia un look esclusivo e due accessori. Gli appassionati del film potranno collezionare tutte le bambole del film Disney La Sirenetta e inventare le proprie avventure sulla terraferma o in fondo al mar. Le bambole non possono reggersi in piedi da sole. Colori e decorazioni possono variare.

Set da 3 bambole Ariel, Re Tritone e Ursula

Ispirato ai personaggi del nuovo film live-action Disney La Sirenetta, questo set, acquistabile su Amazon, include le bambole di Re Tritone, Ursula e Ariel e ha un costo di € 104,99. Ogni bambola snodata indossa un abito caratteristico completato da accessori per la narrazione rimovibili. Riunendo queste tre bambole in un unico set, i fan creeranno all'istante una collezione da utilizzare per dare vita ad avventure sulla terraferma o in fondo al mar. Le bambole non possono reggersi in piedi da sole. Colori e decorazioni possono variare.

Set da gioco La grotta di Ariel Storytime Stacker

Ispirato al nuovo film live-action La Sirenetta, questo set da gioco Storytime Stackers, disponibile su Amazon a un costo di € 36,56, porta in vita il rifugio subacqueo di Ariel. Il set di dimensioni compatte si apre per rivelare la location in scala ridotta con diverse aree da gioco incluse, come la piscina e un ascensore. Il set può essere facilmente trasportato tramite una maniglia e si può connettere ad altri set Storytime Stackers.

ShopDisney

Pigiama bimbi con pantaloncini

Per un tuffo nel relax e meravigliosi sogni acquatici, ecco l'adorabile pigiama ispirato al film live-action Disney La Sirenetta. Il completo in due pezzi, a un costo di € 35,00, formato da canotta e pantaloncini è decorato con una stampa fantasia di Ariel nel suo mondo sottomarino.

Maglietta adulti

Questa coloratissima maglietta, che ha un costo di € 35,00, è perfetta per tuffarsi nelle avventure di ogni giorno. Il modello unisex in cotone con spalle scivolate è decorato con un'immagine del personaggio.

Pin

La pin di Ariel ispirata al film live-action Disney La Sirenetta ha un costo di € 14,00 e sarà senz'altro un pezzo forte delle raccolte di oggetti più strane e curiose, con Flounder, Sebastian e particolari glitterati.

Bicchiere con cannuccia

Ariel è raffigurata con le sue sorelle su questo bicchiere, acquistabile a un costo di € 20,00, che reinterpreta la classica storia de La Sirenetta. Con il design a doppia parete, è decorato con coloratissime immagini ed è dotato di una cannuccia riutilizzabile.

Bottiglia per l'acqua in acciaio inox con cannuccia incorporata

Ariel nuota in compagnia dei suoi amici animali su questa coloratissima bottiglia per l'acqua in acciaio inossidabile, acquistabile al costo di € 24,00. Ispirato al nuovo film live action Disney La Sirenetta, il capiente contenitore presenta una cannuccia ribaltabile e un pratico laccio per il trasporto per rinfrescare le giornate.

Cerchietto adulti con orecchie

Con questo cerchietto con orecchie, acquistabile a € 35,00, i fan si tufferanno nello stile. Le morbide orecchie imbottite rivestite in raso sono decorate con un motivo a squame dorate e una stampa con Ariel nel fiocco in raso azzurro. Una spilla con una gemma e un tridente decora il nodo del fiocco con un tocco scintillante.

Bambola musicale Ariel

La fiaba prende vita nel film live-action La Sirenetta e nei giochi dei piccoli fan con questa adorabile bambola musicale di Ariel, acquistabile al costo di € 38,00. Incredibilmente somigliante al personaggio, la bambola è dotata di una splendida gonna a coda di sirena e di un grazioso completo con abito, scarpe e fiocco per capelli. Per rivivere le avventure di Ariel, la bambola canta una delle meravigliose canzoni del film.

Bambola di peluche Ariel

Una cascata di riccioli rossi ricade fino alla coda di questa bambola di peluche della sirenetta Ariel ispirata al film live-action Disney, acquistabile a un costo di € 25,90. La morbida coda con squame stampate è ornata da pinne rosa coordinate con il corpetto.

LEGO

La Conchiglia Reale della Sirenetta

Il set La Conchiglia Reale della Sirenetta LEGO Disney, acquistabile a un costo di € 159,99, farà sapere a tutti il proprio amore per la Sirenetta Disney. Questo dettagliato set di 1.808 pezzi contiene 3 aree principali: la roccia del trono di Re Tritone, il rifugio di Ariel pieno di tesori e la misteriosa grotta di Ursula, il tutto in una conchiglia unica, progettata per l'esposizione. Questo set LEGO dettagliato e di alta qualità include 5 noti personaggi del nuovo film live-action: le minifigure LEGO della Principessa Disney Ariel, di Karina, Mala, del Re Tritone e di Ursula, oltre alle figure LEGO di Sebastian e Flounder.

Lo scrigno di Ariel

Il set, disponibile dal 1° giugno, Lo scrigno di Ariel LEGO Disney, che ha un costo di € 47,99, è perfetto per i bambini creativi e i fan di Disney dai 6 anni in su. Contiene uno scrigno con coperchio apribile, cassetti apribili e piattaforma girevole, oltre a numerosi oggetti. C'è anche una mini-doll LEGO di Ariel Disney con vestito blu "a diamante", le figure degli animali LEGO Flounder e Sebastian e un braccialetto DOTS con una varietà di tessere per la decorazione. Lo scrigno aiuta i bambini a consolidare la fiducia nelle loro capacità di costruzione e decorazione e contiene spazi nascosti per custodire i propri tesori al suo interno.

Libro delle fiabe

Un divertimento senza fine attende i fan della Sirenetta Disney dai 5 anni in su con il set Libro delle fiabe della Sirenetta LEGO Disney, acquistabile a € 19,99. Basato sul nuovo film live-action La Sirenetta, presenta 3 aree: il covo di Ursula con un trono-conchiglia pieghevole, la biblioteca del Principe Eric, con un libro nascosto e una mappa, e la grotta di Ariel con una statua girevole e una chiave.

FUNKO

Mini-zaino Ariel La Sirenetta live-action di Loungefly

Il nuovo mini-zaino ispirato alla protagonista del nuovo film live-action Disney La Sirenetta presenta uno splendido artwork di Ariel mentre nuota nel mare. Lo zaino, acquistabile a un costo di € 80,00 su FunkoEurope e migliori rivenditori, è decorato con alghe, coralli e conchiglie sul fronte, mentre il fondo dell'oceano nasconde alcuni tesori umani, incluso un charm a forma di arriccia-spiccia! Guardando lo zaino controluce si vedono dettagli iridescenti su Ariel, Flounder e gli altri elementi del mare. Lo zaino è realizzato in pelle vegana (poliuretano) e presenta spallacci regolabili, rinforzi in metallo, dettagli ricamati, glitter, finte perle e inserti stampati.

Portafoglio con cerniera Ariel La Sirenetta live-action di Loungefly

Il nuovo portafoglio con cerniera ispirato alla protagonista del nuovo film live-action Disney La Sirenetta, a un costo di € 45,00, presenta uno splendido artwork di Ariel mentre nuota nel mare. Guardando il portafoglio controluce si vedono dettagli iridescenti sulla coda di Ariel. Sul retro ci sono Scuttle e Sebastian tra alghe, coralli e conchiglie. Perfetto per le avventura sulla terra e nel mare, questo splendido accessorio terrà al sicuro gli effetti personali in ogni viaggio. Il portafoglio è realizzato in pelle vegana (poliuretano).

Personaggi Ariel & Friends La Sirenetta live-action Pop! Deluxe di Funko

Ariel è pronta a esplorare il mondo fuori dal mare ha un costo di € 35,00. La più piccola delle figlie del Re Tritone non vede l'ora di entrare a far parte delle collezioni dei fan. La Figure misura circa 10 cm di altezza.

Assortimento personaggi

Ariel e i suoi amici sono pronti a nuove avventure in fondo al mar in questi personaggi della serie Pop! a un costo di € 15,00 cad. L'assortimento include Ariel, Ursula, Re Tritone e Principe Eric.

JAKKS

Bambola Ariel Exploring Under The Sea

Questa bambola di Ariel, acquistabile a € 64.99, canta la memorabile canzone Parte del tuo mondo, mentre la sua bellissima coda si illumina! I piccoli possono giocare con Ariel in acqua o mettere tesori nelle sue mani per sentirla parlare e cantare. La bambola è decorata con dettagli premium, inclusi una splendida acconciatura ispirata al personaggio, un bellissimo top in peluche e una coda in peluche iridescente. Include 4 ciondoli a forma di conchiglia da aggiungere all'acconciatura di Ariel.

Gift Set piccolo Ariel e Re Tritone

Con questo Gift Set piccolo Ariel e Re Tritone, che ha un costo di € 34,99, si possono riprodurre le scene del nuovo film live-action la Sirenetta. La curiosità di Ariel la mette nei guai con suo padre, il Re Tritone, che le proibisce di raccogliere tesori dal mondo esterno. Ariel indossa il suo caratteristico look da sirena ed è pronta per l'avventura con i suoi tesori più preziosi, il candelabro e la forchetta. Re Tritone è pronto a regnare sui mari con il suo tridente. Le sue piccole dimensioni permettono di trasportare il set ovunque.

Tridente del Re Tritone All Powerful

Con questo tridente, acquistabile a € 27,99, i fan potranno comandare i mari come il potente Re Tritone.

La funzione di attivazione tramite movimento permette di ricreare i momenti più epici ed emozionanti del film live-action La Sirenetta. Basta agitare il tridente per attivare le luci e i suoni ispirati al magico tridente del film.

Collana musicale Conchiglia

Con questa splendida collana a forma di conchiglia acquistabile a un costo di € 14,99, i fan possono vivere avventure sotto il mare e trovare tesori nascosti proprio come Ariel! La collana include vari accessori per il gioco, come il cannocchiale estensibile, una bussola e l'iconica Arricciaspiccia. Il set include la borsa di Ariel ispirata al film con un portachiavi staccabile e ciondoli per conservare i tesori.

Bambola piccola Ariel

Con questa bambola piccola di Ariel, acquistabile a un costo di € 14,99, i fan possono ricreare i momenti preferiti del film live-action La Sirenetta! Ariel è vestita con il tipico abbigliamento da sirena ed è dotata di pinne modellate per stare in piedi. Ha anche una spazzola a forma di conchiglia per dare un tocco di stile ai capelli. Le sue piccole dimensioni permettono di trasportarla ovunque.

Set tesori di Ariel

Questo incredibile set di accessori, acquistabile a € 27,99, include i più amati tesori trovati e custoditi da Ariel. Il set include un cannocchiale, una bussola, una forchetta, una piccola borsa e dei ciondoli.

Amazon

Maglietta UnderTheSea Discovery

Maglietta leggera con taglio classico, maniche con doppia cucitura e orlo inferiore, decorata con una stampa colorata ispirata alla protagonista del nuovo film live-action La Sirenetta sul fronte. Disponibile in varie colorazioni.

Maglietta Ariel Find Your Voice

Maglietta leggera con taglio classico, maniche con doppia cucitura e orlo inferiore, decorata con una stampa colorata ispirata alla protagonista del nuovo film live-action La Sirenetta e la scritra "Find your voice" sul fronte. Disponibile in varie colorazioni.

Giunti

La Sirenetta, In fondo al mare - I Grandi Illustrati di Giunti

L'immortale storia di Ariel, la romantica e avventurosa Sirenetta, narrata con il supporto delle illustrazioni a tutta pagina ispirate al nuovo film live-action e graficamente rielaborate. Il volume ha un costo di €14,00 e l'età consigliata è 3-5 anni.

Disguise

Costume deluxe Ariel

Splendido costume deluxe ispirato alla protagonista del nuovo film live-action Disney La Sirenetta, disponibile su Amazon a un costo di € 24,99.

