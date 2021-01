La Sirenetta: Noma Dumezweni nel cast della versione live-action Disney

La Sirenetta, il nuovo progetto live-action targato Disney, avrà nel proprio cast anche l'attrice Noma Dumezweni, recentemente tra gli interpreti della serie The Undoing.

La produzione non ha rivelato i dettagli della parte che le è stata affidata, anticipando solo che si tratta di un personaggio creato per la nuova versione della storia e quindi non presente nel classico animato.

Il progetto live-action del classico d'animazione La sirenetta verrà diretto da Rob Marshall e la sceneggiatura sarà firmata da David Magee.

Noma Dumezweni ha recitato nella serie The Undoing accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman nella parte dell'avvocato che si occupa del complicato caso. Recentemente l'attrice era inoltre stata coinvolta nello show Normal People con il ruolo della psicoterapeuta del protagonista.

Halle Bailey avrà la parte della principessa Ariel, la sirenetta che sogna di diventare un essere umano, mentre Melissa McCarthy sarà la malvagia Ursula e Javier Bardem avrà la parte di Re Tritone.

Tra i produttori della nuova versione del lungometraggio ci sono Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Miranda.