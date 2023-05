La sirenetta, Jonah Hauer-King: "È bello essere menzionato nella stessa frase con Harry Styles"

Jonah Hauer-King si è detto felice e lusingato di essere menzionato nella stessa frase di Harry Styles: il giovane attore ha parlato con The Hollywood Reporter a proposito del suo ingaggio per il ruolo del principe Eric nel film live-action de La sirenetta, dopo che il vincitore del Grammy ha rifiutato la parte.

"È piuttosto simpatico e incredibilmente talentuoso, quindi sì, è stato bello essere menzionato nello stessa frase con lui", ha detto Hauer-King, 27 anni, di Styles, 29. Il regista Rob Marshall ha confermato a Entertainment Weekly di aver contattato il celeberrimo cantante per offrirgli il ruolo del principe Eric.

Tuttavia, Styles "sentiva davvero di voler uscire dalla sua comfort zone e fare i film che poi ha fatto, che erano sicuramente un po' più oscuri", ha svelato Marshall, riferendosi alle pellicole Don't Worry Darling e My Policeman.

Harry Styles in persona aveva precedentemente rivelato di aver rifiutato il ruolo de La Sirenetta durante un'intervista rilasciata da The Face nel 2019: "Voglio far uscire la mia musica e concentrarmi su quella per un po'. Ma tutte le persone coinvolte sono fantastiche, quindi penso che sarà grandioso. Mi divertirò a guardarlo, ne sono sicuro."