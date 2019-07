La Sirenetta: Jacob Tremblay e Awkwafina potrebbero far parte del cast

La Sirenetta, nella nuova versione live-action, potrebbe avere nel suo cast anche Jacob Tremblay e Awkwafina. Le due giovani star sono attualmente impegnate nelle trattative con la Disney e online sono già apparsi i dettagli dei ruoli che potrebbero interpretare.

Nel nuovo adattamento de La sirenetta Jacob Tremblay dovrebbe infatti avere il ruolo di Flounder, il pesce amico di Ariel, mentre Awkwafina potrebbe essere il gabbiano Scuttle.

Per ora la produzione non ha ancora confermato nemmeno la presenza di Melissa McCarthy nel cast, a cui si vorrebbe assegnare la parte della malvagia Ursula, mentre continua la ricerca dell'attrice perfetta per il ruolo della protagonista Ariel.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da David Magee, che sta lavorando alla bozza firmata inizialmente da Jane Goldman. Nel team dei produttori ci saranno Marc Platt, il regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda che si occuperà inoltre della creazione dei nuovi brani musicali in collaborazione con Alan Menken.

La sirenetta racconta la storia della principessa Ariel che incontra, durante una tempesta, l'affascinante principe Eric e decide di seguirlo sulla terra, ritrovandosi però alle prese con il malvagio piano della strega Ursula che la priva della voce.