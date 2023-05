La Sirenetta: disponibile la colonna sonora ufficiale del film Disney

È ora disponibile sulle piattaforme digitali la nuova colonna sonora ufficiale del film Disney La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d'animazione diretta da Rob Marshall. Le musiche delle canzoni sono composte da Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi di Lin-Manuel Miranda.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Il regista/produttore Rob Marshall afferma: "Alan Menken e Lin-Manuel Miranda hanno scritto tre nuove entusiasmanti canzoni e una nuova reprise per questo film, e questo è davvero meraviglioso. È assolutamente straordinario". Prosegue: "Ho sempre voluto lavorare con Alan, ma in qualche modo le nostre strade non si erano mai incrociate. Fortunatamente, questa volta lo hanno fatto. Ed è stata una vera gioia collaborare con Alan, non soltanto per la nuova colonna sonora, ma anche per questi magnifici nuovi brani. Ovviamente, l'idea di andare avanti senza il grande e compianto Howard Ashman era a dir poco spaventosa, ma fortunatamente il mio caro e geniale amico Lin si è unito al progetto come paroliere, e lo ha fatto con un grande amore e rispetto per Howard e per la colonna sonora originale".

Il film include tre nuove canzoni e una nuova reprise firmate da Menken e Miranda, che comprendono "Acque inesplorate" ("Wild Unchartered Waters"), eseguita da Eric; "Per la prima volta" ("For the First Time"), eseguita da Ariel; "Il grande scoop" ("The Scuttlebutt"), eseguita da Scuttle e Sebastian, e una reprise aggiuntiva del brano "La Sirenetta", per Ariel.

La Sirenetta: Ariel ed Eric in una foto del film

La colonna sonora italiana contiene brani interpretati da Yana_C, Mahmood e Simona Patitucci. Nell'edizione originale, invece, la colonna sonora contiene brani interpretati dall'attrice e cantante americana Halle Bailey e dai co-protagonisti Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King e Awkwafina, fra gli altri.

La Sirenetta Colonna Sonora Italiana - Tracklist:

"Il regno di Tritone"

"La Sirenetta" - Yana_C

"La canzone dei marinai" - Federico Campaiola, Gerolamo Alchieri, Giovanni Guarino, Cori - La Sirenetta

"La Sirenetta" (Reprise) - Yana_C

"In fondo al mar" - Mahmood, Cast - La Sirenetta

"Acque inesplorate" - Simone Iuè

"La canzone di Ursula" - Simona Patitucci

"Per la prima volta" - Yana_C

"Baciala" - Mahmood, Alessia Amendola, Ciro Clarizio, Cori - La Sirenetta

"Il grande scoop" - Alessia Amendola, Mahmood

"La decisione di Eric"

"L'inganno di Vanessa"

"La Sirenetta" (Reprise II) - Yana_C

"Bacia la ragazza" (Ripresa band isolana)

"Finale"

La sirenetta, la rivisitazione in live-action del classico d'animazione che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane, racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.