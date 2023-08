La Sirenetta: un'artista che ha lavorato alle scenografie fa causa ai produttori per un incidente sul set

Un'artista esperta in effetti speciali ha fatto causa ai produttori del film La Sirenetta sostenendo di aver subito un infortunio sul set nel 2020 per colpa delle condizioni di lavoro.

Christine Overs, specializzata nel realizzare scenografie che prevedono una spiaggia o paesaggi innevati, stava lavorando negli spazi dei Pinewood Studios nell'ottobre 2020 quando è caduta.

L'incidente avvenuto sul set

Overs, che ha 74 anni, sostiene che sia caduta da un gradino in polistirolo sul set del film La sirenetta e di aver sbattuto violentemente contro il pavimento, rompendosi il polso. L'artista, come riporta The Times of London, ha sostenuto che l'incidente sia avvenuto perché i responsabili della produzione non avevano "fornito un accesso adeguato al set".

L'incidente ha obbligato Christine a sottoporsi a un intervento e ad avere dei perni in acciaio nel braccio. Attualmente la donna sostiene di fare fatica anche ad abbottonarsi i vestiti e a chiudere le zip. Overs sostiene che è rimasta in parte disabile e non può più lavorare, considerando che la sua professione richiede dei movimenti con le dita della mano che non riesce a effettuare. L'artista, nella sua causa, ha dichiarato inoltre che soffre tuttora di dolori, problemi ad addormentarsi e di gonfiori vari. Per quanto accaduto sul set del film La Sirenetta Overs chiede quindi circa 190.000 dollari per i danni subiti.

Nella carriera di Christine ci sono film come Dune, Alien e Golden Eye, oltre a un periodo trascorso nel team di Jim Henson.

Sandcastle Pictures, che si è occupata della produzione del film, ha ammesso di avere delle responsabilità, tuttavia si oppone alla richiesta economica avanzata, chiedendo si verifichi l'esatta entità dei danni subiti.