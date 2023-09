La signora in giallo: la serie con Angela Lansbury diventerà un film

Le avventure di Jessica Fletcher arrivano sul grande schermo, La signora in giallo sta per diventare un film per Universal Pictures.

La signora in giallo arriva al cinema. L'amatissima serie CBS con Angela Lansbury diventerà un film realizzato per conto di Universal Pictures. Secondo Variety, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, le sceneggiatrici dietro la commedia biografica Dumb Money, firmeranno l'adattamento dello show che vede il coinvolgimento della produttrice Amy Pascal.

Angela Lansbury in un'immagine promo della serie televisiva La signora in giallo

Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo hanno concluso l'accordo con Universal prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Non riprenderanno il lavoro sul film finché il sindacato non avrà raggiunto un nuovo accordo con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP). Tuttavia, i portavoce di Blum e Angelo hanno confermato che il film Murder, She Wrote (titolo originale de La signora in giallo) è tra i prossimi progetti delle sceneggiatrici.

La signora in giallo: la serie originale, un cult

La signora in giallo è stata creata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link. Prodotta da Universal Television, la serie è andata in onda in origine sulla CBS per 264 episodi dal 1984 al 1996. Ne sono seguiti quattro film tv in onda sulla CBS dal 1997 al 2003.

Protagonista dello show era Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher, scrittrice di romanzi gialli amante del mistero e investigatrice dilettante che risiede nella cittadina fictional di Cabot Cove, Maine. Nel corso delle sue giornate, Jessica si trova regolarmente a risolvere delitti e misteri aiutando la polizia nelle indagini.

Il successo incredibile de La signora in giallo ha dato vita a una serie di romanzi spinoff pubblicati a partire dal 1989 che vedono Jessica Fletcher come co-autrice fictional. Il 56° romanzo è stato pubblicato a gennaio, ma altre due uscite sono in programma nel 2024, che segnerà il 40° anniversario della serie tv.