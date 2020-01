La signora in giallo: in arrivo il Funko POP di Jessica Fletcher

La signora in giallo sta per avere il suo Funko POP!, per chi sogna una miniatura della mitica Jessica Fletcher a casa sua ormai è questione di tempo. Questa e altre sorprese sono state svelate durante la London Toy Fair 2020, in corso a Londra.

La ragione per cui i Funko POP! continuano a spopolare è la volontà dell'azienda di accogliere le richieste dei fan. Così dopo anni di accorate preghiere, anche i fan de La signora in giallo sono stati accontentati. Jessica Fletcher è già disponibile in pre-ordine versione Funko POP! e sarà commercializzata a partire da maggio.

Chi ha voglia di rivedere gli episodi de La signora in giallo può farlo su Amazon Prime Video.

Apparso per la prima volta sulla CBS, con la puntata-pilota, il 30 settembre 1984, La signora in giallo è uno dei più grandi successi nella storia delle serie televisive in tutto il mondo. La Signora in Giallo racconta la vita quotidiana di un'insegnante in pensione, vedova e scrittrice di successo, che vive nell'immaginario paese di Cabot Cove, sulle coste del Maine, che ha una particolarità da brivido, l'alto tasso di criminalità sul quale spesso si è ironizzato. Le morti misteriose risvegliano la curiosità dell'arguta protagonista, che collabora con detective e sceriffi e puntualmente li smentisce individuando il vero colpevole.