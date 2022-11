La signora Harris va a Parigi: una clip esclusiva del film con Lesley Manville

Il 17 novembre arriverà nelle sale italiane il film La signora Harris va a Parigi, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Paul Gallico e diretto da Anthony Fabian.

In esclusiva per Movieplayer.it potete vedere una clip in cui la protagonista entra in un atelier parigino, potendo vedere i materiali che vengono usati dalle sarte per confezionare gli abiti e un abito da sogno che attira immediatamente la sua attenzione. Ada Harris chiede quindi stupita se si trova in paradiso, suscitando la simpatia e l'ilarità delle persone che sono al lavoro.

Il film La signora Harris va a Parigi ha come protagonista l'attrice Lesley Manville, attualmente nel cast della quinta stagione di The Crown, nella parte di Ada Harris. Nel cast ci sono anche Isabelle Huppert che interpreta Claudine Colbert, Jason Isaacs che interpreta Archie, Lambert Wilson nei panni del Marchese de Chassagne, Alba Baptista che ha recitato nei panni di Natasha, Lucas Bravo nei panni di André Fauvel e Anna Chancellor che ha avuto la parte di Lady Dant.

La storia è ambientata nella Londra degli anni '50. Al centro della trama c'è Ada Harris, una donna delle pulizie che ha condotto una vita semplice e ordinaria dopo la morte del marito. La donna, mentre lavora in un appartamento di lusso, vede un abito di Christian Dior che la colpisce al punto da decidere di acquistarne uno per lei. Dopo aver messo da parte per mesi i suoi risparmi, Ada parte con destinazione Parigi, per cercare il vestito dei suoi sogni.