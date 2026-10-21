La signora del West, Jane Seymour e l'amore con Joe Lando sbocciato sul set: "È successo davvero"

La protagonista di una delle serie tv più amate degli anni '90 svela un segreto che molti fan avevano già intuito: le scintille con il co-protagonista non erano solo finzione.

Per anni il pubblico ha fatto il tifo per Michaela Quinn e Byron Sully, l'affiatatissima coppia de La signora del West. E, a quanto pare, la loro intesa non era soltanto una questione di copione: Jane Seymour ha raccontato che con Joe Lando ci fu davvero una storia d'amore, breve ma intensa.

La confessione è arrivata durante una reunion della serie al 90s Con, davanti ai fan, molti dei quali avevano già intuito che qualcosa c'era ben oltre la finzione.

Jane Seymour e Joe Lando: la storia d'amore dentro e fuori dal set

La signora del West

A 75 anni Jane Seymour ha ripercorso con ironia il primo incontro con il collega, oggi 64enne. La sua impressione fu immediata: Lando le sembrò un uomo incredibilmente affascinante. Ma la complicità tra i due non rimase confinata alle scene romantiche della serie. "Ci siamo innamorati davvero", ha ammesso l'attrice, aggiungendo con un sorriso che quella relazione, un tempo privata, non è più un segreto.

Il loro avvicinamento cominciò nei primi giorni di lavorazione, in circostanze piuttosto movimentate. Un'alluvione improvvisa rese necessario lasciare il set e Lando accompagnò Seymour al sicuro con il suo pick-up. Superata l'emergenza, i due andarono a mangiare messicano e a bere margarita. Un episodio che, ricordato oggi, sembra una scena di una commedia romantica in perfetto stile 90s. E in effetti è proprio in quel momento che capirono di essersi innamorati.

In quel periodo la sintonia tra i protagonisti era già evidente. La signora del West debuttò nel 1991 e raccontava il legame tra la dottoressa Michaela Quinn, arrivata in Colorado, e Byron Sully, il trapper che diventava il suo compagno. Seymour ha lasciato intendere che, almeno all'inizio, una parte di quella vicinanza davanti alla macchina da presa rifletteva ciò che stava succedendo anche nella vita reale.

Una relazione breve, un'amicizia che dura ancora oggi

Jane Seymour

La storia, però, fu breve. I due attori si resero conto di volere cose diverse: Lando immaginava una famiglia numerosa e una vita più tradizionale, mentre Seymour, già madre di due figli, pensava di non poter avere altri bambini. L'attrice ha raccontato il disallineamento con leggerezza, ricordando poi la sorpresa di essere diventata madre di due gemelli dopo la fine della relazione. "Gli ho dimostrato il contrario", ha scherzato durante il panel.

Negli anni, Seymour e Lando hanno continuato a frequentarsi e a lavorare insieme. La signora del West si è conclusa nel 1998 dopo sei stagioni, ma i due hanno ripreso i loro ruoli in due film per la tv, usciti nel 1999 e nel 2001. Più di recente si sono ritrovati nella quinta stagione di Harry Wild.

Lui ha descritto il loro rapporto come quello di una vecchia coppia sposata, lei invece ha raccontato che riescono a intuire le reazioni dell'altro prima ancora che vengano espresse. E quando recitano insieme, ha detto Seymour, la chimica torna a farsi sentire, qualunque siano i personaggi.

La loro vicinanza si è vista anche nei momenti difficili. Dopo che gli incendi in California hanno distrutto la casa di Lando nel 2025, Seymour ha ospitato lui e la sua famiglia. Un gesto che dice molto del legame costruito nel tempo, ben oltre la breve parentesi sentimentale.

Oggi Lando è sposato con Kirsten dal 1997 e ha quattro figli. Seymour, madre di quattro figli, ha da poco annunciato il fidanzamento con il medico John Zambetti. La storia con Lando appartiene al passato, ma la complicità è più forte che mai ancora oggi.