La scimmia, l'adattamento da Stephen King sarà super gore: "Molto più sangue di quanto ce ne sia in un umano"

Il regista de La scimmia, Osgood Perkins, ha confermato l'alto tasso di sangue e violenza che conterrà il suo nuovo horror, tratto dall'omonimo racconto di Stephen King del 1980 contenuto nella raccolta Scheletri.

La storia si concentra sui fratelli gemelli, Hal e Bill (Theo James), costretti ad avere a che fare con una scimmia giocattolo maledetta che causa la morte di qualcuno ogni volta che sbatte i suoi piatti l'uno contro l'altro. A differenza del film precedente di Perkins, Longlegs, acclamato per il suo terrore a lenta combustione, l'adattamento di King è una commedia horror che conterrà litri di sangue.

"Se scegli la commedia, non sono ammesse mezze misure. Evita le sottigliezze" ha spiegato Os Perkins a Empire. "Siamo colpevoli di aver versato nei nostri corpimolto più sangue di quanto ce ne sia realmente nel corpo umano. Quando qualcuno esplode in questo film - e un paio di persone lo fanno - si crea il caos. Tutte le scene della morte sono state difficili da realizzare. Sono molto soddisfatto di quanto La scimmia sia diverso da Longlegs. Non riesco a pensare a un'altra commedia horror morbosamente surreale che sia anche commovente e abbia come protagonista un personaggio in buona fede. Questa è la migliore notizia che posso offrire alle persone a cui è piaciuto Longlegs: ne produciamo di tutti i tipi. Perché qualcuno dovrebbe voler ricevere lo stesso pasto ogni giorno?".

I 6 peggiori adattamenti cinematografici e televisivi dei libri di Stephen King

Primi dettagli su La scimmia

Oltre a Theo James, nel cast troviamo Tatiana Mansley che compare in alcuni flashback nei panni della madre dei gemelli, Elijah Wood interpreta Ted Hammerman, Colin O'Brien è Peaty e con loro vi sono anche Rohan Campbell, Sarah Levy e Nicco Del Rio.

Dato che il primo trailer de La scimmia ha già rivelato la presenza di elementi comici nel film, è chiaro che ci attende un'esplosione di gore ed eccessi. Tra l'altro la serie orrorifica di Osgood Perkins non si ferma. Il suo prossimo film sarà Keeper, ancora un horror interpretato da Tatiana Mansley.