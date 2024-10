The Monkey: il trailer del prossimo horror di Oz Perkins basato sul racconto di Stephen King

Mentre Neon promuoveva incessantemente Longlegs di Oz Perkins, che ha guadagnato 75 milioni di dollari in patria, il regista ha tranquillamente terminato le riprese del suo prossimo film, The Monkey. Neon ha fissato la data di uscita per il 21 febbraio 2025. Oggi è stato diffuso il primo trailer, che potete vedere di seguito.

Di cosa parla il film?

The Monkey parla di due fratelli gemelli, Hal e Bill, che scoprono una vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, quando una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli decidono di buttare via la scimmia e di andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere la scimmia.

Alcuni insider hanno dichiarato che Monkey è completamente diverso da Longlegs. Si tratta di una "commedia horror cupa", sulla falsariga di Fright Night - il vampiro della porta accanto e Un lupo mannaro americano a Londra. Tuttavia, si dice che il regista mantenga il senso di terrore dei suoi film più seri, tanto da far sembrare una scimmia giocattolo profondamente inquietante e malvagia.

Perkins ha recentemente concluso la produzione di The Monkey, basato su un racconto di Stephen King. Oltre al protagonista Theo James, tra gli interpreti troviamo: Tatiana Maslany (She-Hulk: Attorney at Law), Elijah Wood (The Lord Of The Rings), Christian Convery (Sweet Tooth), Colin O'Brien (Wonka), Rohan Campbell (The Hardy Boys) e Sarah Levy (Schitt's Creek). Il film è prodotto da James Wan tramite la sua Atomic Monster, in collaborazione con C2 Motion Picture Group, che ha finanziato la realizzazione dell'adattamento cinematografico. Nel team della produzione ci sono anche Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) e Chris Ferguson (Child's Play).