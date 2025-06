Affari Tuoi chiude la stagione da record con Stefano De Martino: ecco quanto si vince al gioco dei pacchi

La prima stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è conclusa sabato 28 giugno, incoronando l'ex ballerino di Amici campione di ascolti nell'access prime time.

Ma quanto si vince al gioco dei pacchi?

Le cifre di Affari Tuoi

Locandina di Affari tuoi

A svelare le cifre, il giornalista Ruben Trasatti su X.

Trasatti riporta che nella stagione 2024/2025 del gioco dei pacchi, sono stati vinti 8.267.547 euro in gettoni d'oro. Il tutto in un totale di 262 puntate, di cui 260 regolari e le rimanenti 2 speciali. In media perciò, sono stati vinti circa 31.555 euro a puntata.

Sempre Trasatti, ha sottolineato inoltre quanto Affari Tuoi sembri un gioco basato sulla casualità, ma in realtà tutt'altro che affidato al caso. Il dottore infatti, avrebbe dalla sua la psicologia e lo studio delle probabilità, in modo da guidare la partita e spingere i concorrenti ad effettuare scelte che, in realtà, sono fortemente condizionate.

Ad ogni modo, la cifra rivelata dal giornalista trova conferma anche nelle parole di Max Giusti a Tintoria. Ex conduttore di Affari Tuoi, ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti, Giusti aveva parlato di un budget di circa 30.000 euro a puntata.

Gli ascolti record

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Nata come scommessa su un volto giovane dopo che Amadeus aveva resuscitato il programma, la conduzione di Stefano De Martino si è rivelata un successo. De Martino ha chiuso la stagione con una media del 27% di share, chiudendo con l'ultima puntata al 32,1% di share: 4milioni 245mila telespettatori davanti alla tv a fine giugno, un vero e proprio plebiscito in quanto a gradimento.

Inutile anche solo dire che Stefano De Martino è confermatissimo anche nella prossima stagione televisiva dei pacchi.