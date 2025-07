Affari Tuoi nel mirino di Pier Silvio Berlusconi: "Vicino al gioco d'azzardo nella fascia di massimo ascolto"

Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha criticato il game show Affari Tuoi ma ha anche elogiato i risultati ottenuti in termini di ascolti da Stefano De Martino.

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi non ha potuto evitare di commentare il fenomeno televisivo dell'anno: Affari Tuoi. Il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha letteralmente dominato la fascia dell'access prime time, battendo costantemente la storica Striscia la Notizia, che tornerà in onda soltanto a novembre.

Pier Silvio Berlusconi attacca la Rai per Affari Tuoi

Nel corso della conferenza stampa, l'amministratore delegato di Mediaset ha sollevato una questione etica, lanciando una frecciatina alla Rai: "Mi chiedo se sia giusto che il servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all'azzardo che ci possa essere. Si vincono premi senza particolari meriti. Per fortuna non sono un dirigente Rai".

Nonostante la critica, Berlusconi ha riconosciuto il successo della trasmissione e la forza del suo conduttore: "Detto questo, tanto di cappello a un programma che fa il 30% tutte le sere". Spazio anche al dietro le quinte delle trattative televisive. Berlusconi ha infatti confermato le voci che circolavano da tempo su un possibile approdo di Stefano De Martino a Mediaset.

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Trattativa Berlusconi-De Martino: svelati i retroscena del mancato passaggio a Mediaset

"Sì, confermo, eravamo in fase di trattativa per portarlo a Striscia la Notizia. Poi Amadeus ha fatto il patatrac passando a Nove e aprendogli la strada su Rai 1. Eravamo a un buon punto, ma poi gli si è aperta la possibilità dell'access su Rai 1, al suo posto avrei fatto la stessa cosa".

Una trattativa sfumata, dunque, che però ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di De Martino: grazie al passaggio di Amadeus al Nove, l'ex ballerino ha ottenuto un contratto milionario con la Rai, la conduzione di Affari Tuoi e - secondo indiscrezioni - anche la promessa di calcare prossimamente il palco del Festival di Sanremo come conduttore. Insomma, da Mediaset è arrivata una critica velata ma anche un implicito riconoscimento di una vittoria importante firmata Rai, De Martino e Affari Tuoi.