La Ruota dei Campioni sfida Un Professore e Sandokan, ecco le date degli speciali

Il ritorno esplosivo de La Ruota della Fortuna non solo ha riconquistato l'access prime time, ma ha spinto Mediaset a compiere una mossa decisiva: programmare quattro speciali in prima serata per sfidare frontalmente le fiction Rai Un professore e Sandokan. Una scelta strategica, ambiziosa e simbolica, che apre una nuova fase di competizione serrata tra i due colossi televisivi e ridisegna gli equilibri del prime time italiano.

Il fenomeno La Ruota della Fortuna

Il game show condotto da Gerry Scotti, tornato in onda quest'estate, si è imposto come il programma più visto dell'access prime time, mantenendo la leadership anche dopo il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1. Gli ascolti, che spesso superano i 5 milioni di spettatori con picchi del 24% di share, confermano la forza di un format che continua a rivelarsi vincente in diversi Paesi e che in Italia sembra aver ritrovato una nuova giovinezza.

Le date fissate** per le quattro serate del Prime Time

Un risultato così stabile e sorprendente ha spinto i vertici di Cologno Monzese - con l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi in prima linea - a un rilancio in grande stile. Così nasce La Ruota dei Campioni, versione speciale del game show che approda in prima serata con quattro puntate-evento pensate per presidiare il palinsesto e sfidare direttamente le produzioni concorrenti.

Giovedì 20 novembre alle 21.50, in concomitanza con la premiere della nuova stagione di Un Professore su Rai 1.

alle 21.50, in concomitanza con la premiere della nuova stagione di Un Professore su Rai 1. Giovedì 27 novembre , allo stesso orario.

, allo stesso orario. Lunedì 1 dicembre , contro l'attesissimo debutto di Sandokan con Can Yaman.

, contro l'attesissimo debutto di Sandokan con Can Yaman. Lunedì 8 dicembre, ultimo appuntamento speciale.

Ballando con le Stelle e l'effetto d'Urso sulla fine della pax elevisiva

La decisione di Mediaset di schierare La Ruota contro i titoli di punta Rai è la prova evidente di una "guerra fredda" televisiva ormai apertamente dichiarata. Secondo molti osservatori, la rottura definitiva della tregua sarebbe stata provocata dalla scelta della Rai di inserire Barbara d'Urso nel cast di Ballando con le Stelle.

Una mossa interpretata come un vero affronto nei confronti della famiglia Berlusconi, che avrebbe posto un veto al ritorno della conduttrice sul piccolo schermo dopo la conclusione del suo contratto con Mediaset.