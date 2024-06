La rosa della vendetta torna con la seconda puntata stasera su Canale 5: le anticipazioni del 14 giugno

Forte degli ascolti ottenuti lo scorso venerdì (oltre il 17% di share), La rosa della vendetta si appresta a tornare stasera su Canale 5 in prima serata con la seconda puntata. La serie turca, che ci farà compagnia fino alla fine dell'estate, ha già catturato l'attenzione del pubblico con i suoi intrighi, e promette di aumentare la suspense di settimana in settimana.

Anticipazioni del 14 giugno: Gulcemal scopre chi è davvero Deva

Alla fine della puntata precedente, Gulcemal aveva fatto rapire prima Ibrahim e poi anche sua figlia Deva. Trovando il padre ferito, la ragazza l'aveva implorato di tenere solo lei come prigioniera.

All'inizio della puntata in onda in questo venerdì 14 giuno, Ipek, sorella di Deva, è in preda alla disperazione perchè non sa che fine abbiano fatto e in che condizioni versino i suoi cari. Zafer però, la madre tanto odiata da Gulcemal, le impedisce di rivolgersi alla polizia perchè ha già in mente un piano: il laboratorio di Ibrahim verrà dato alle fiamme e la colpa dovrà ricadere su Gulcemal. Ciò che accade nel frattempo al padre di Deva e Ipek, però, potrebbe cambiare i piani: addolorato e malconcio, Ibrahim viene ricoverato.

Deva, rimasta sola con il suo carceriere, si lascia andare a uno sfogo, urlandogli che nessuna donna potrà mai amare un essere tanto spegevole. Poi sviene, e Gulcemal, avvicinandosi a lei, nota una voglia sul polso che lo riporta improvvisamente indietro di anni: quando era così povero da rischiare di morire di fame, una bambina con lo stesso caratteristico segno gli aveva offerto del cibo.

Ayda Aksel è Zafer, la madre che ha abbandonato Gulcemal e Gulendam, ne La rosa della vendetta

Nel frattempo Armagan, dopo il ricovero di Ibrahim, vorrebbe riportare a casa anche Deva. Gulcemal accetta di lasciarla andare ma soltanto se lui riuscirà a batterlo in una partita a scacchi. Zafer, informata, corre alla residenza di Gulcemal. Il duro scontro verbale che ne nasce lascia l'uomo assai amareggiato perchè, in fondo al suo cuore, continuava a nutrire una piccola speranza di riavvicinamento a sua madre.

Gulcemal decide tuttavia di concedere comunque a Zafer un breve incontro con la prigioniera. È così che Deva, non soltanto si ritrova con una pistola tra le mani, ma viene anche a sapere che il suo carceriere ha ridotto in fin di vita Ibrahim e ha incendiato il suo laboratorio.

Disperata e furiosa, Deva dà fuoco alla casa di Gulcemal e scappa, ma un incidente rallenta troppo la sua fuga. Ipek decide di denunciare tutto alla polizia, incurante delle direttive di Zafer.

Nel frattempo Gulendam affronta Mert con estrema franchezza: sa di essere diventata sua moglie solo a causa del ricatto di suo fratello Gulcemal, non si aspetta che lui rinunci all'amore per Deva ed è cosciente del fatto che, sposandola, Mert abbia pensato solo al bene del bambino. L'uomo però, inaspettatamente, decide di raccontarle del suo passato con altrettanta sincerità: anche lui è cresciuto in un orfanotrofio come Gulendam e Gulcemal, per questo non permetterà mai che suo figlio patisca le stesse pene.

La rosa della vendetta: il cast

Il successo della nuova serie turca di Canale 5 è certamente legato anche a volti già noti: Murat Ünalmis (già visto in Terra Amara) è Gulcemal, Melis Sezen (Deren in Come Sorelle) è Deva. Fanno parte del cast anche Gahit Gök e Ayda Aksel, che recitano in Hercai - Amore e Vendetta, trasmessa su Real Time, ed Edip Tepeli, che è stato Galip in un'altra serie di grande successo, La ragazza e l'ufficiale.