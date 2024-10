La rosa della vendetta, anticipazioni del 27 ottobre 2024: Gulcemal è brutale, Gulendam vuole farla finita

Nella nuova puntata de La rosa della vendetta, in onda su Canale 5 in prima serata in questa domenica 27 ottobre 2024, tutti sembreranno voler prendere le distanze da Gulcemal. Perfino sua sorella Gulendam, da sempre sua unica alleata, sarà terrorizzata dai modi del fratello. Che ne sarà invede di Deva, finita nel mirino della sua follia?

La soap turca è disponibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Gulendam e Mert vicini alla rottura

Gulcemal ha scoperto tutto sul passato e sul presente di Mert, compresa la sua relazione con Deva, ancora non formalmente terminata quando sua sorella è rimasta incinta. Accecato dalla rabbia, come punizione, gli ha tagliato un dito. Gulendam ha scoperto ciò che ha fatto suo fratello ed è sicura che non riuscirà a perdonarlo. In preda alla disperazione, la donna pensa solo di voler fuggire da una situazione sempre più incandescente, per poter ricominciare lontano da tutto e tutti solo con suo marito e il suo bambino. Purtroppo per lei, ad attenderla c'è una brutta sorpresa.

La reazione di Deva non è diversa da quella di chiunque altro in questa difficile situazione. Prova a far ragionare Gulcemal ed è assolutamente sincera quando gli dice che ciò che è passato è ormai alle spalle, e che Mert per lei non ha più nessuna importanza. Nel momento in cui ha deciso di abbracciare il loro destino insieme, Deva ha messo una pietra sopra a tutto il resto. Gulcemal però è ormai fuori di sè: manda via Gara e Vefa, apostrofandoli come traditori. Poi costringe Deva e Mert a vivere nella stessa casa ma obbligandoli a non avere alcun contatto.

Ibrahim è disperato e, ancora una volta, Gara è il suo unico appiglio: la prega di portare via Deva dalla tenuta di quell'uomo che si comporta come un folle. Lei però non riesce a rinunciare al suo sogno di tenere accanto a sè sia Deva che Gulcemal, e dice a Ibrahim di essere fiduciosa.

È a questo punto che accade qualcosa di non ipotizzabile: Mert, nonostante le richieste di sua moglie, decide di rimanere e sottomettersi al volere di Gulcemal. Tutto pur di non perfere i propri privilegi e, forse, la possibilità di stare accanto a Deva?

Gulendam, delusa e amareggiata, prende una decisione definitiva: dichiara che il suo matrimonio è ormai finito e di essere pronta a dare un calcio a tutto per ricomincare altrove.