La rosa della vendetta: anticipazioni della quarta puntata, stasera 28 giugno su Canale 5

Dopo gli sconvolgenti eventi della scorsa settimana, La rosa della vendetta si prepara ad un altro appuntamento ricco di colpi di scena. Stasera su Canale 5 in prima serata la quarta puntata della serie turca porterà a galla vecchi segreti che promettono di sconvolgere ancora una volta la vita di Deva, proprio ora che la situazione sembrava aver raggiunto un momento di distensione.

La rosa della vendetta, cosa vedremo venerdì 28 giugno

Mert è infelice e decide di parlare francamente con Gulendam: non la amerà mai, di questo è sicuro, il suo cuore appartiene ancora all'ex fidanzata. Lei incassa il colpo e, nonostante le lacrime e il dolore, gli promette che lo aiuterà a fuggire da Bursa, soprattutto nasconderà la cosa al fratello Gulcemal, che tenterebbe di vendicarsi. Spiazzato da un simile atto di generosità, che non crede possibile, Mert le chiede coma mai abbia deciso di aiutarlo. Se c'è una cosa che Gulendam ha imparato dalla madre e dalla sua storia è proprio che non è possibile pretendere di essere amati. Tuttavia c'è una condizione che l'uomo dovrà rispettare: essere comunque presente nella vita del bambino che lei porta in grembo.

Deva nel frattempo riceve un "dono" dal suo carceriere: può finalmente rivedere suo padre in ospedale. Gulcemal ha anche preso una decisione rispetto al lavoro: se la ragazza non acconsentirà a lavorare per lui prima che scenda la notte, allora la lascerà andare.

Con grande sorpresa, Gulcemal riceve la visita di Armagan, che vuole sapere come conosca sua madre. Lui non risponde alle domande ma gli chiede un favore: qualunque cosa accada, dovranno sempre incontrarsi in riva al lago come farebbero due fratelli. I dubbi di Armagan sulla vera identità di Gulcemal crescono: frugando tra i vecchi ricordi di Zafer, ha infatti trovato delle foto di sua madre con due bambini che non ha però mai conosciuto.

Alla tenuta sono intanto arrivati i soci italiani per una cena d'affari, ma, all'improvviso, si presentano anche Zafer e Ipek. La donna chiede alla sorella di andare via e lasciare così la casa di Gulcemal, ma Deva, soprendentemente, ammette daventi a tutti di essere rimasta al suo fianco di propria spontanea volontà. Ipek non può fare altro che accettare la versione fornita dalla sorella.

La serata però si conferma assai movimentata quando arrivano anche Mert e Gulendam. Hanno avuto un incidente. Scossa per quanto accaduto, la ragazza chiede aiuto al fratello, che aggredisce Mert, reo di non aver saputo adeguatamente proteggere nè Gulendam nè il loro bambino.

Deva, che assiste all'incontro, scopre così che il suo ex fidanzato non solo ha sposato un'altra donna ma che aspettà già un figlio da lei. Sopraffatta, la ragazza sviene.