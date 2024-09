La rosa della vendetta, anticipazioni del 29 settembre 2024: Deva e Gulcemal diventano soci in affari

Nelle nuove anticipazioni de La rosa della vendetta, in onda stasera su Canale 5, Deva non riuscirà a godersi il momento felice professionalmente: cosa succederà negli episodi di domenica 29 settembre 2024.

La rosa della vendetta torna a intrattenere il pubblico di Canale 5 in questa domenica 29 settembre 2024 in prima serata. Come scopriamo dalle anticipazioni, Gulcemal fa una solenne promessa a Deva: i due hanno ormai un legame molto profondo, dal momento che sono diventati anche soci in affari.

La soap turca, che va in onda la domenica sera sull'ammiraglia Mediaset, è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Deva minacciata anche da Ibrahim

La passata relazione tra Mert e Deva non è più un mistero: Vefa ha fatto delle indagini ed è venuto a conoscenza della verità. Ma, questo Mert lo sa per certo, non ne ha ancora fatto parola con Gulcemal: per il bene di Gulendam, è stato lui stesso a convincerlo a tacere.

Gulcemal intanto mostra una teca a Deva: contiene le armi di tutti gli uomini della famiglia, il protagonista le promette che non verranno usate mai più. È un nuovo inizio per loro due: la ragazza firma un contratto che sancisce la nascita di un nuovo brand, un marchio che si chiamerà Deva.

I guai, però, non finiscono mai: di ritorno dal paese, Deva viene rapita e portata da Zafer. Cosa avrà da dirle questa volta la donna? Che deve riportare indietro Armagan entro il giorno successivo se non vuole che Gulcemal scopra che stava per sposare Mert.

Come se non bastasse, la famiglia di Deva non si dimostra certo entusiasta delle novità professionali. Ibrahim non vuole che sua figlia entri in affari con Gulcemal, e passa alle minacce.

Neppure l'evento di presentazione del marchio Deva potrà essere ricordato come un momento di gioia: Zafer piomba nel bel mezzo della festa, accusando Gulcemal e minacciando ancora una volta la sua amata. A casa non va meglio perchè Ibrahim affronta la donna e la ferisce profondamente affermando che casa sua non è un orfanotrofio. Amareggiata dalle parole scelte con poca cura da quell'uomo che considera un padre, la giovane scappa. Ibrahim, pentito, corre a cercare l'aiuto di Gulcemal ma l'imprenditore non ha idea di dove possa essere andata.

Gulendam nel frattempo fa una scioccante scoperta: origliando un battibecco con Vefa, scopre che Mert era così innamorato di Deva da essere stato sul punto di sposarla.