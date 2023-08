La rivincita delle sfigate stasera su Rai3: trama, cast e trailer del primo film diretto da Olivia Wilde

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda La rivincita delle sfigate, il film del 2019 che ha visto l'esordio alla regia di Olivia Wilde. Molto apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico (all'arrivo in sala ha guadagnato 22 milioni di dollari, un incasso considerevole per un film a basso budget), il film sarà visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay.

La trama

La rivincita delle sfigate: un'immagine delle due protagoniste

Amy e Molly sono migliori amiche fin dall'infanzia e hanno deciso di trascorrere gli anni del liceo dedicandosi esclusivamente allo studio. Hanno rinunciato al divertimento e alla leggerezza dell'adolescenza per i college più prestigiosi e per la futura carriera. Le due secchione, che si sono rese antipatiche agli altri studenti, la sera della vigilia del diploma decidono di recuperare il tempo perduto e di partecipare a una festa dove incontreranno i ragazzi più carini della scuola. Il desiderio di divertimento le spingerà, di avventura in avventura, tra emozioni, sballi e paure, alla scoperta della loro personalità.

Il cast

La rivincita delle sfigate: la protagonista Beanie Feldstein

Le protagoniste del film sono Kaitlyn Dever, già vista in J. Edgar di Clint Eastwood e Detroit di Kathryn Bigelow, e Beanie Feldstein, ammirata in Lady Bird di Greta Gerwig. Accanto a loro anche Jessica Williams, Lisa Kudrow, Will Forte, Jason Sudeikis e Billie Lourd. La rivincita delle sfigate è scritto da quattro donne, Emily Halern, Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silberman, prodotto da Megan Ellison.