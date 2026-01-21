La rivincita delle bionde: svelata la data di uscita della serie prequel Elle, rinnovata per la stagione 2

Amazon MGM Studios e Hello Sunshine hanno annunciato la data di uscita della serie Elle, il progetto prequel della commedia La rivincita delle bionde, oltre a confermare il rinnovo per la stagione 2.

L'appuntamento per i fan è stato fissato all'1 luglio 2026 e le riprese delle prossime puntate del progetto destinato a Prime Video sono già iniziate.

Il ritorno di Elle Woods sugli schermi

La prima stagione di Elle racconterà la storia della teenager Elle Woods mentre studia al liceo e vive i momenti che la porteranno poi a iscriversi alla facoltà di legge presso la prestigiosa università di Harvard.

Reese Witherspoon ha dichiarato che, venticinque anni dopo il debutto del personaggio nelle sale cinematografiche, raccontare la storia di come il personaggio sia diventato una 'forza inarrestabile' è un sogno che si realizza.

L'attrice, coinvolta come produttrice dello show, ha poi aggiunto: "Scoprire Lexi Minetree e vederla mentre interpreta Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera".

Reese ha sottolineato: "Penso che le tematiche della nostra serie, all'insegna di gentilezza, autenticità, e credere in sé stessi avranno un profondo impatto con i fan del film originale e con i nuovi spettatori. Lavorare con il nostro incredibile team di Hello Sunshine, Amazon e i nostri autori e registi visionari per portare in vita il percorso di Elle al liceo è stata un'incredibile gioia. Non vedo l'ora di condividere la prima stagione con il mondo e iniziare a girare la stagione due!".

Chi ha realizzato lo show

La serie, di cui era stata condivisa la prima foto ufficiale, è stata creata da Laura Kittrell (Insecure), e Caroline Dries è la co-showrunner del progetto. Nel team della produzione ci sono anche Lauren Neustadter, Marc Platt e Amanda Brown. Jason Moore (Pitch Perfect) ha diretto i primi due episodi della serie.

Fanno parte del cast June Diane Raphael, Tom Everett, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney, e Zac Looker. Tra gli interpreti ricorrenti spazio inoltre a Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, e James Van Der Beek.