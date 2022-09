La rivincita delle bionde, su Netflix in streaming da oggi

La rivincita delle bionde, l'iconica commedia del 2001 con Reese Witherspoon, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Elle Woods è una ragazza felice: è la bionda più chic e popolare del college, e la sera del diploma è convinta che il suo fidanzato le chiederà la mano... ma l'aspetta una sgradevole sorpresa. Invece dell'anello, l'amato le darà il benservito, perché per uno come lui, destinato a una brillante carriera nella legge, lei è troppo bionda, troppo superficiale, insomma, indegna. Ma Elle è pronta a dimostrargli quanto si sbaglia. La rivincita delle bionde, rilasciato nel 2001, ha portato sullo schermo l'omonimo romanzo di Amanda Brown, ottenendo risposte ragionevolmente positive da parte della critica e incassando 140 milioni di dollari globali, a fronte di un budget di 18 milioni.

La locandina di La rivincita delle bionde

Due anni dopo, è invece uscito il sequel del film, Una bionda in carriera, accolto da recensioni contrastanti e da un ritorno economico al di sotto delle aspettative: questo ha fatto sì che si riducessero drasticamente le possibilità di un ulteriore sequel. In verità da parecchio tempo si parla di Legally Blonde 3, che è in fase di scrittura ormai da tempo. La sceneggiatrice, la comica Mandy Kaling, ha dichiarato: "Non vogliamo essere ritenuti responsabili di aver rovinato quello che è fondamentalmente il franchise di Reese. Com'è Elle Woods a 42 anni? Finisce per essere la persona che voleva diventare? Come si manifesta quella personalità in una donna adulta? È diventata più cinica? La sua luminosità e la sua allegria sono identiche a come quando aveva 22 anni? Il personaggio sarà divertente come sempre, è questo che per me è interessante e stimolante ed il motivo per cui ci vuole così tanto tempo per scrivere la sceneggiatura".