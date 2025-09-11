La riunione di condominio: un messaggio in segreteria fa scoppiare il caos nella clip esclusiva

Si sa che i vicini di casa possono creare non pochi problemi, minando la serenità domestica. Su questo assunto si apre La riunione di condominio, commedia corale spagnola in uscita nei cinema italiani a partire da oggi, 11 settembre, distribuita da Bim Distribuzione. Una clip esclusiva anticipa i dialoghi frizzanti e le atmosfere vagamente surreali del film, diretto da Santiago Requejo.
Come assaggio, Movieplayer.it vi offre una concitata clip esclusiva che introduce le vivaci atmosfere della pellicola incentrata sulla presunta malattia mentale del nuovo misterioso inquilino.
Che cosa accade nella clip esclusiva?
La clip esclusiva ci porta nel vivo della riunione di condominio, con i protagonisti impegnati a contattare telefonicamente il nuovo condomino. A seminare il dubbio è il messaggio registrato in segreteria dal misterioso personaggio che, invece di concludersi col tradizionale segnale acustico, si chiude su un "beeeeeeeep" registrato dallo stesso padrone di casa.
Il panico si diffonde tra i condomini. Che quello strano suono emesso dalla voce del nuovo proprietario sia sintomo di pazzia? Mentre la discussione entra nel vivo, ognuno degli astanti si arrocca sulle sue posizioni ripetendo una serie di leit motivi con risultati esilaranti.
Di cosa parla il film?
Durante la periodica riunione di un condominio di Madrid indetta per parlare della sostituzione dell'ascensore, viene annunciato l'arrivo di un nuovo inquilino affetto da problemi di salute mentale. La notizia inaspettata semina il panico scatenando reazioni diverse nei vari condomini. Tra tensioni, liti e pregiudizi l'atmosfera si fa davvero caliente.
Scritta e diretta da Santiago Requejo, la commedia vede nel cast Raúl Fernández de Pablo, Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro e Neus Sanz.