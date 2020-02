La risposta è nelle stelle: stasera su Rai2 il film con Scott Eastwood

La risposta è nelle stelle farà compagnia, stasera su Rai2 dalle ore 21:20, a tutti quegli spettatori che, alla cronaca di Rai3 con Chi l'ha visto? e alla partita Inter-Napoli su Rai1, preferiranno una buona dose d'amore e di dramma.

La risposta è nelle stelle è la storia di Ira, vittima di un incidente stradale. Agli occhi dell'uomo, che ora è incastrato, ferito e intirizzito dal gelo, si materializza una figura, prima indistinta, poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che li hanno uniti per più di cinquant'anni, i momenti belli e quelli tristi, le passioni e i rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle parole di loro due insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare per sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte di stelle in cui incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un futuro diverso diventa un sogno possibile. Un sogno che solo Luke può rendere reale. Purché il segreto che nasconde non lo distrugga.

Tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, il film è diretto da George Tillman Jr. e vede nel cast Britt Robertson, Jack Huston, Oona Chaplin, sfortunata moglie di Rob Stark ne Il trono di spade, Alan Alda, Melissa Benoist e Scott Eastwood, figlio del mitico Clint.