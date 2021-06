La risposta è nelle stelle, Scott Eastwood: "Cavalcare i tori è come fare sesso"

Scott Eastwood e il cast de La risposta è nelle stelle hanno spiegato, durante un'intervista di Cosmopolitan, come cavalcare i tori in realtà sia estremamente simile al sesso. La pellicola, diretta da George Tillman Jr., è tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks e tra gli interpreti principali figurano Eastwood, Britt Robertson, Jack Huston, Oona Chaplin e Alan Alda.

La risposta è nelle stelle: Britt Robertson con Scott Eastwood in una scena del film romantico

A proposito della scena in questione la Robertson ha dichiarato: "La scena del toro era stata volutamente ideata per far pensare lo spettatore al sesso. Il regista era piuttosto irremovibile e voleva girare la scena in cui Luke mi insegna a cavalcare i tori come se mi stesse insegnando a fare sesso."

"Non c'erano se e ma al riguardo. Durante le riprese della sequenza il regista se ne stava lì davanti al monitor e ci spronava a fare sempre meglio: 'Cavalcalo avanti! CavalcalO!' Era molto coinvolto. Cosa stavamo cercando di fare con quella scena è stato piuttosto ovvio sin dall'inizio." Ha concluso l'attrice.

La risposta è nelle stelle: Scott Eastwood è Luke in una scena del film romantico

Alla domanda: "Avete imparato qualche tecnica che potrebbe aiutarvi durante il sesso dopo aver passato tutto quel tempo con i tori sul set de La risposta è nelle stelle?" Scott Eastwood ha risposto: "Cavalcare i tori è come fare sesso, segui il flusso. Resti connesso con il toro. Inizi ad ottenere un buon ritmo e una volta che ce l'hai lo mantieni."