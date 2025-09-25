La ricetta della felicità, da stasera su Rai 1 una nuova fiction: trama, cast, da quante puntate è composta

Comincia stasera una nuova fiction RAI che ci farà compagnia per diverse settimane, sempre il giovedì: si chiama La ricetta della felicità e ha per protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

La stagione delle fiction RAI è decisamente cominciata: a pochi giorni dal debutto di Balene, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, stasera su Rai 1 in prima serata andrà in onda la prima puntata di La ricetta della felicità, la nuova fiction che vede protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino.

Di cosa parla la nuova serie?

La ricetta della felicità è la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell'affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l'incontro con Susanna (Lucia Mascino), una donna apparentemente diversissima, e l'amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe.

La ricetta della felicità: la trama della prima puntata

Marta Rampini ha una vita perfetta: una bellissima casa a Milano, una figlia adolescente, Greta, e un marito, Enrico Rampini, che sembrano usciti da un libro di fiabe. Tutto cambia quando Enrico improvvisamente scompare senza motivazioni apparenti.

Marta, insieme a Greta e alla suocera Rosa, parte allora alla volta di Marina di Romagna: un paesino della Riviera dove potrebbe esserci un indizio sul dramma che si è appena abbattuto sulla loro famiglia.

Un guasto all'auto costringe però Marta e la sua famiglia a fermarsi in una stazione di servizio, che comprende anche un'officina, una piadineria e una pensione. "La Rotonda" è il regno di Susanna Niccolai. Ma accanto a lei c'è un colorito gruppo di famigliari e amici: il padre Giovanni, detto Giovà, la figlia Asia, la cuoca Ornella, suo figlio Ahmed. C'è anche il fratello di Susanna, Giacomo, che è maresciallo dei Carabinieri.

Il guasto alla macchina costringe Marta a prendere delle stanze nella pensione. Mentre la suocera Rosa fa amicizia con Giovà e la figlia Greta cerca di farla con Asia, Marta si avvicina a Susanna, una donna molto diversa da lei ma con cui, dopo un brusco impatto iniziale, sembra esserci una buona chimica. Bloccata lì, Marta decide di iniziare le sue indagini e, per farlo, cerca l'aiuto dell'affascinante Carabiniere Giacomo.

Nel cast anche una gradita sorpresa "canora"

Oltre alle due protagoniste, Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, nel cast de La ricetta della felicità ci sono anche Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri, Omar Diagne. E non mancherà una guest star d'eccezione come Orietta Berti.

Da quante puntate è composta la fiction con Cristiana Capotondi

Diretta da un veterano del piccolo schermo come Giacomo Campiotti, La ricetta della felicità andrà in onda per quattro prime serate, il giovedì alle 21:30. Salvo variazioni improvvise di palinsesto, il finale sarà trasmesso il 16 ottobre.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove da ieri sono già visibili in anteprima i primi due episodi, quelli che verranno trasmessi stasera in chiaro.