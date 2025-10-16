La ricetta della felicità, anticipazioni ultima puntata stasera su Rai 1: Enrico arriva a Marina di Romagna

Dopo quattro settimane in Riviera romagnola, la storia di Marta Rampini arriva all'atto conclusivo nell'ultima puntata de La ricetta della felicità, stasera su Rai 1. La serata che dovrebbe sancire la rinascita - tra una balera che riaccende le luci e un amore che sembra trovare il suo tempo - si trasforma in una corsa contro il destino. Un'assenza improvvisa, infatti, manda in tilt i piani, mentre Enrico riappare là dove nessuno se lo aspetterebbe. La fiction, insomma, prevede emozioni forti per il suo gran finale.

La ricetta della felicità: cosa succede nell'ultima puntata

Greta sogna un compleanno alla Rotonda che segni il passaggio all'età adulta, ma l'imprevisto è dietro l'angolo: il ragazzo che le ha fatto battere il cuore, Fabio, sembra svanire e la festa rischia di spegnersi sul più bello. Tra un guasto tecnico e qualche tensione tra amici, la notte prende quindi una piega imprevedibile.

Marta (Cristiana Capotondi), dal canto suo, prova in tutti i modi a tenere insieme fili fragili. Su tutti la figlia in subbuglio, ma anche l'amicizia con Susanna (Lucia Mascino) messa alla prova dalle scelte di tutti. Infine il legame con Giacomo (Eugenio Franceschini), sempre più coinvolto in una pista che porta dritto al passato di Enrico Rampini (Flavio Parenti).

La comunità di Marina di Romagna si stringe attorno alla balera per rimettere in moto la serata, ma proprio quando le luci tornano ad accendersi le domande rimaste sospese presentano il conto: un ritorno inatteso costringe tutti a guardare in faccia la verità.

Sentimenti, scelte e un finale che lascia aperte le porte

Tra i ragazzi, nascono incastri sentimentali che complicano tutto e obbligano a fare delle scelte. Asia prepara l'importantissimo test per Milano, ma c'è anche chi scopre che la sincerità pesa più di quanto sembri. Marta non può che domandare a se stessa: chi vuole essere "domani"? Preferisce inseguire un'ombra o difendere ciò che ha costruito a Marina di Romagna?

Le rivelazioni su Enrico e i suoi rapporti con figure locali poco limpide aggiungono un tassello noir a una serie sempre luminosa di tono. Il finale promette una chiusura emozionale, ma non definitiva: la sensazione è che alcune pagine restino ancora da scrivere.

Quando e dove vedere La ricetta della felicità

L'ultima puntata de La ricetta della felicità va in onda stasera, giovedì 16 ottobre, alle 21.25 su Rai 1. L'episodio conclusivo è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, dove recuperare tutte le precedenti puntate.