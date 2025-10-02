La ricetta della felicità, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Rosa sparisce nel nulla

Che fine ha fatto Rosa? Tutta Marina di Romagna è in subbuglio per la sparizione, ma non è l'unico colpo di scena della seconda puntata de La ricetta della felicità in onda stasera su Rai 1 alle 21.30.

Secondo appuntamento con La ricetta della felicità, la nuova fiction con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino che stasera torna su Rai 1 con il terzo e quarto episodio. Si parte subito con un colpo di scena che canalizzerà l'attenzione dei protagonisti: Rosa non si trova più. La nonna è sparita nel nulla e di mezzo sembra esserci un album fotografico, così Marta e Susanna uniscono le forze per cercarla anche fuori da Marina di Romagna.

Scopriamo cos'altro ci aspetta nella puntata del 2 ottobre con le anticipazioni de La ricetta della felicità.

La ricetta della felicità, episodio 3: piste che riemergono, legami che cambiano

Una scena de La ricetta della felicità

La sparizione di Enrico (Flavio Parenti) è al centro del primo episodio della seconda puntata de La ricetta della felicità. Un indizio minuscolo, una fotografia di un autovelox di anni fa, apre un piccolo spiraglio sul suo passato. Marta (Cristiana Capotondi) e Giacomo (Eugenio Franceschini) seguono la scia con metodo, incastrando tempi e luoghi mentre il nome dell'uomo torna a bussare al presente.

Susanna (Lucia Mascino) intanto osserva il fratello con un sospetto affettuoso: è evidente che dietro lo zelo investigativo ci sia anche altro: sarà l'unica ad accorgersene?

Sul versante teen, Greta incappa in una brutta situazione mentre è in spiaggia con gli amici di Ahmed e trova una salvagente in Asia. Tra le due nasce una fiducia che le legherà in modo sempre più stretto e porta Asia a confidare il suo segreto: non ha mai conosciuto il padre. C'è anche chi torna a farsi male con il vecchio vizio del gioco: per Susanna scatta un nuovo allarme su Giovà (Andrea Roncato).

Le anticipazioni dell'episodio 4: tutti alla ricerca di nonna Rosa

Cristiana Capotondi e Lucia Mascino in La ricetta della felicità

Nel frattempo si perdono le tracce di Rosa (Valeria Fabrizi), ma le telecamere consegnano un percorso: ha chiesto un passaggio verso Milano a un camionista. Il motivo? Voler vedere suo figlio Enrico.

Marta e Susanna partono quindi insieme per verificare se si tratta di un vero ritorno o di una semplice suggestione della donna, mentre a casa la vita di Greta si complica ancor di più con l'arrivo di Tommaso da Milano, intenzionato a ricucire il rapporto.

Ma il vero scossone arriva in macchina: frugando nella borsa di Marta, Susanna si imbatte in un album fotografico e una foto, più delle altre, la blocca. Quell'immagine apre una crepa che potrebbe cambiare tutto.