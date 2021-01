La ricerca della felicità: i senzatetto furono pagati come comparse

I senzatetto di San Francisco presenti sul set de La ricerca della felicità di Gabriele Muccino furono pagati come le comparse del film.

Ai senzatetto che lavorarono per giorni e giorni sul set de La ricerca della felicità, film del 2006 diretto da Gabriele Muccino, fu garantito un salario paritetico a quello delle comparse che erano state precedentemente ingaggiate per partecipare alle riprese.

Will Smith e suo figlio Jaden in una scena del film La ricerca della felicità

I senzatetto di San Francisco ottennero una paga corrispondente al salario minimo di 8,62 dollari all'ora, coperte calde e pasti gratuiti durante la loro permanenza sul set. Per alcuni di loro quello fu il primo stipendio dopo moltissimi anni, molti furono intervistati in seguito e parlarono positivamente sia del cast che della troupe.

La ricerca della felicità è un film drammatico del 2006 diretto da Muccino e interpretato da Will Smith nei panni di Chris Gardner, un rappresentante senzatetto. Il figlio di Smith, Jaden Smith, recita per la prima volta nei panni del figlio di Gardner, Christopher Jr. La sceneggiatura di Steven Conrad è basata sull'omonimo libro di memorie del 2006 scritto da Gardner con Quincy Troupe.

Jaden Smith e Will Smith in una scena del film La ricerca della felicità

Il film è stato accolto positivamente dalla critica e Will Smith ha ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto una valutazione media di 6,39 / 10 e il consenso critico del sito recita: "La sincera performance di Will Smith eleva La ricerca della felicità al di sopra del semplice melodramma".