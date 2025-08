La Resurrezione di Cristo: il ritorno di Mel Gibson alla regia sarà suddiviso in due parti

Mel Gibson tornerà alla regia per proseguire la storia di Gesù iniziata nel 2004 con La passione di Cristo e Lionsgate ha ora annunciato che La Resurrezione di Cristo sarà distribuita in 2 parti.

Lo studio ha svelato che l'appuntamento nelle sale per il primo dei due film è stato fissato al 26 marzo 2027, mentre la seconda debutterà il 6 maggio 2027.

Mel Gibson torna a raccontare la storia di Gesù

Per ora nella programmazione delle sale americane il primo film deve solo scontrarsi con un film targato Warner Bros ancora senza un titolo ufficiale, mentre il secondo capitolo affronterà The Legend of Zelda, l'atteso adattamento del popolare videogioco.

The Resurrection of the Christ cercherà di replicare il successo del film con star Jim Caviezel che era riuscito a incassare oltre 610 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 30. Il film aveva inoltre ottenuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Trucco, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora Originale.

Nel cast c'erano anche Monica Bellucci, che dovrebbe essere coinvolta nei due sequel, e Maia Morgenstern, rispettivamente nei ruoli di Maria Maddalena e Maria.

Mel Gibson, oltre ad aver firmato la regia, aveva scritto la sceneggiatura insieme a Benedict Fitzgerald.

I primi dettagli su La resurrezione di Cristo

Il regista sarà impegnato nei due nuovi film anche in veste di produttore tramite la sua Icon Productions che collaborerà con Lionsgate dopo aver portato nelle sale anche La battaglia di Hacksaw Ridge, con star Andrew Garfield, e il recente Flight Risk - Trappola ad alta quota (di cui potete leggere la nostra recensione) con protagonista Mark Wahlberg.

Le riprese dei due lungometraggi dovrebbero iniziare in queste settimane a Cinecittà e tra le location previste per i ciak potrebbero esserci anche Matera, Ginosa, nota per le sue chiese scavate nella roccia, Gravina Laterza e Altamura.